Ypiranga x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela última rodada do Campeonato Gaúcho; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Grêmio visita o Ypiranga neste sábado (24), às 21h (de Brasília), no Erechim, pela última rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ypiranga x Grêmio Sábado, 24 de abril de 2021 LOCAL Colosso da Lagoa - Erechim, RS HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Eder Davi Zanella

Assistentes: Claiton Timm e Juarez de Mello Júnior

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca encerrar a primeira fase do Gauchão na liderança / Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 21h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificado para as semifinais do Gauchão, o Grêmio busca confirmar a liderança da primeira na última rodada do torneio regional.

Para o confronto, o técnico Tiago Nunes deve escalar força máxima para garantir o topo da classificação.

Já o Ypiranga, na terceira posição, com 16 pontos, precisa vencer para garantir a vaga na próxima fase.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Rafinha, Rodrigues, Ruan e Cortez; Thiago Santos e Matheus Henrique; Léo Pereira (Pepê), Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza.

Provável escalação do Ypiranga: Deivity; Muriel, Reinaldo Dutra, Léo Kanu, Luís Eduardo, Zé Mário; Mikael, Fidélis, Mossoró; Jean Silva, Caprini e Cristiano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 1 Novo Hamburgo Gaúcho 18 de abril de 2021 Caxias 0 x 0 grêmio Gaúcho 16 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ypiranga x Grêmio Gaúcho 25 de abril de 2021 A confirmar Lanús x rêmio Copa Sul-Americana 27 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

YPIRANGA

JOGO CAMPEONATO DATA Esportivo 1 x 1 Ypiranga Gaúcho 10 de abril de 2021 Caxias 2 x 2 Ypiranga Gaúcho 21 de abril de 2021

Próximas partidas