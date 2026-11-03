Youth League: Inter volta a tropeçar e situação se complica; Roma empata e segue na briga pelos playoffs

Não há apenas a Champions League dos profissionais: a Youth League, a Champions dos jovens, também entrou em cena, com Inter e Roma Primavera enfrentando, respectivamente, Feyenoord e Manchester United fora de casa. E as notícias não foram boas para nenhuma das duas equipes: a Inter sofreu sua segunda derrota em quatro jogos, enquanto a Roma empatou, mas segue firme na zona de playoffs.

FEYENOORD-INTER 3 A 1 - A Inter de Bigica começou mal e sofreu o primeiro gol logo aos 4 minutos, marcado por Haps. Vukaj acertou um belo chute para empatar, mas a igualdade durou pouco: El Harmouz castigou a Inter no momento em que a equipe mais pressionava. A Inter caiu de rendimento no segundo tempo e, no fim, cometeu uma imprudência ao ceder o pênalti do 3 a 1, convertido novamente por Haps.

Feyenoord-Inter 3 a 1

Gols: 4' Haps (F), 20' Vukaj (I), 32' El Harmouz (F), 86' Haps, de pênalti (F)

Feyenoord (4-3-3): 1 de Mol; 2 Mahamud (88' 15 Roovers), 3 Schens, 4 Plantinga, 5 Baks (70' 22 Silva Dias); 10 Grootfaam (80' 19 El Boujjoufi), 6 El Harmouz (C), 8 Faik; 7 Verdonk (70' 17 Wilbrenninck-Van Cuilenborg), 9 Neijenhuis (80' 20 Hadidi), 11 Haps Reservas: 16 Van Bennekom, 14 Pieterse, 18 Akkermans, 21 Progetti Técnico: Jimmy Lucassen

Inter (4-3-3): 1 Farronato; 2 Lissi (75' 15 Moranduzzo), 4 Breda, 6 Peletti, 3 Sorino (67' 14 Rocca); 8 D'Agostino (67' 17 Putsen), 5 La Torre (C) (75' 18 Moressa), 7 Cerpelletti, 10 El Mahboubi, 9 Grisoni Fasana, 11 Vukaj (80' 20 Kukulis) Reservas: 12 Galliera, 13 Pavan, 16 Kartelo, 19 Franchi Técnico: Emiliano Bigica

Árbitro: Menelaos Antoniou (CYP)

Assistentes: George Kontemeniotis (CYP) - Evagoras Evagorou (CYP)

Quarto árbitro: Erwin Blank (NED)

Cartões amarelos: Sorino (I), Lissi (I), Mahamud (F), La Torre (I)

MANCHESTER UNITED-ROMA 1 A 1 - A grande expectativa de ver ao vivo os filhos de Rooney (que começou no banco e entrou no fim) e Fletcher se traduziu em um início de jogo hesitante para os jogadores de Mattia Scala. O Manchester United abriu o placar merecidamente aos 39 minutos, com Thompson, que marcou após cruzamento de Mantato pela esquerda. No segundo tempo, a Roma reagiu, e o talentoso ítalo-australiano Arena assumiu a responsabilidade de cobrar o pênalti marcado após um toque de mão de um defensor do Manchester United dentro da área.

Manchester United-Roma 1 a 1

Gols: 39' Thompson (M), 80' Arena, de pênalti (R)

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Hardy; Helafu, Mills, Armer, Watson; J. Fletcher, Camacho (85' Rooney), T. Fletcher; Mantato (70' Ajayi), Ibragimov, Thompson (88' Brown).

Reservas: Ford, Orozco, Eze, Shah, McEvoy, McCormack.

Técnico: Adam Lawrence

ROMA (3-5-2): Kilvinger; Basile (65' Loreti), Paul, Bonifazi; Cama, Maccaroni (83' Forni), Ballarin (74' Romero), Giammattei (46' Arduini), Marchetti; Camara (65' Paratici), Arena.

Reservas: Marcaccini, Bouaskar, Dattilo, Strata.

Técnico: Mattia Scala

Árbitro: Jacob Karlsen (DEN)

Cartões amarelos: Paul (R), Giammattei (R), Basile (R), Helafu (M), Marchetti (R), Camacho (M), Bonifazi (R), Mills (M), Fletcher (M).

CLASSIFICAÇÃO - Com esses resultados, a Inter permanece na 26ª posição da tabela, bem fora da zona de playoffs. A Roma, por sua vez, segue em 6º lugar e na disputa por uma vaga nos playoffs.