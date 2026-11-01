Ilicevic igualou Youssoufa Moukoko, que havia estreado pelo Borussia Dortmund em 21 de novembro de 2020, aos 16 anos e um dia. Ilicevic tinha exatamente a mesma idade na vitória de domingo.

O técnico do Eintracht, Adi Hütter, já havia indicado antes da partida que o jovem jogador poderia entrar em campo. Hütter disse que ele provavelmente estaria entre os relacionados e acrescentou: "Se a situação permitir que eu o coloque em campo, farei isso." O austríaco ressaltou, porém, que também era seu "dever tratar uma pessoa tão jovem com muito cuidado e paciência".

Ilicevic, nascido em 31 de outubro de 2010, atua nas categorias de base do Eintracht Frankfurt desde 2019. Ele também já jogou pelas seleções alemãs sub-16 e sub-17. "Só o fato de ele integrar o elenco aos 16 anos já me parece extraordinário", havia dito Hütter sobre uma possível estreia no time profissional do Eintracht. "Ele evoluiu muito nos últimos meses."