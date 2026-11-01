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Youssoufa Moukoko não está mais sozinho no trono! Jovem de 16 anos do Eintracht Frankfurt faz história na Bundesliga

Bundesliga
Eintracht Frankfurt x Hamburgo
Eintracht Frankfurt
N. Ilicevic

No sábado, Niko Ilicevic comemorou seu 16º aniversário. Um dia depois, fez história na Bundesliga: ao entrar em campo pelo Eintracht Frankfurt contra o Hamburgo aos três minutos dos acréscimos, o jovem talento do SGE igualou o recorde de jogador mais jovem a atuar na primeira divisão alemã.

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Ilicevic igualou Youssoufa Moukoko, que havia estreado pelo Borussia Dortmund em 21 de novembro de 2020, aos 16 anos e um dia. Ilicevic tinha exatamente a mesma idade na vitória de domingo.

O técnico do Eintracht, Adi Hütter, já havia indicado antes da partida que o jovem jogador poderia entrar em campo. Hütter disse que ele provavelmente estaria entre os relacionados e acrescentou: "Se a situação permitir que eu o coloque em campo, farei isso." O austríaco ressaltou, porém, que também era seu "dever tratar uma pessoa tão jovem com muito cuidado e paciência".

Ilicevic, nascido em 31 de outubro de 2010, atua nas categorias de base do Eintracht Frankfurt desde 2019. Ele também já jogou pelas seleções alemãs sub-16 e sub-17. "Só o fato de ele integrar o elenco aos 16 anos já me parece extraordinário", havia dito Hütter sobre uma possível estreia no time profissional do Eintracht. "Ele evoluiu muito nos últimos meses."

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