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Youri Tielemans saiu em defesa enfática do técnico da Bélgica, Mark van Bommel, depois que a seleção garantiu vaga nas quartas de final da Liga das Nações. Apesar da vitória dominante por 4 a 1 sobre a Itália, o meio-campista do Manchester United sentiu necessidade de responder às críticas crescentes à tendência da equipe de sofrer gols no início das partidas.

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Diabos Vermelhos conseguem mais uma virada em Bruxelas

A Bélgica saiu atrás aos 11 minutos no Estádio Rei Balduíno, na noite de domingo, quando Pio Esposito aproveitou um cruzamento de Michael Kayode. Maxim De Cuyper, porém, empatou rapidamente, finalizando a cerca de 5,5 metros do gol defendido por Gianluigi Donnarumma. Foi a segunda partida consecutiva em que os donos da casa reagiram após sair atrás logo no início, depois da vitória por 2 a 1 sobre a Turquia na quinta-feira.

Nathan Ngoy colocou a Bélgica à frente na sequência, antes de Jeremy Doku driblar dois defensores e superar seu companheiro de Manchester City. Diego Morereira marcou o quarto gol em um contra-ataque rápido e deixou o resultado fora de dúvida.

A Itália desperdiçou a chance de marcar um gol de honra no fim, quando o goleiro Senne Lammens defendeu o pênalti de Esposito. Com a vitória da França sobre a Turquia, a equipe de Van Bommel garantiu o segundo lugar no Grupo A1.

Tielemans rejeita alegações de que a Bélgica começa mal as partidas

Em entrevista à emissora local RTBF após o apito final, o jogador de 29 anos foi questionado se os gols sofridos logo no início dos dois jogos de novembro indicavam falta de concentração sob a nova comissão técnica. Tielemans interrompeu imediatamente a pergunta para rejeitar a hipótese.

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“Não acho”, disse o jogador do Manchester United. “O início de uma partida nunca é fácil, mas reagimos bem depois. Não entramos em pânico. Temos a força de caráter e a confiança necessárias para voltar ao jogo.”

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Ao defender a abordagem de quem comanda a equipe, Tielemans acrescentou: “Entendemos bem o que ele queria incutir em nós com essa intensidade e essa vontade de avançar.”

Bom momento ganha força sob o comando de Van Bommel

A atuação convincente de domingo deu a Van Bommel sua quarta vitória em seis partidas desde que assumiu o comando no lugar de Rudi Garcia após a Copa do Mundo de 2026. Tielemans destacou a evolução constante do elenco ao longo desta Data Fifa.

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“Fizemos duas boas partidas”, explicou. “Mostramos nossas qualidades ao atacar e marcar gols. Estamos evoluindo de jogo para jogo, o que é importante para o grupo. Já tínhamos mostrado isso na Copa do Mundo. Agora nos classificamos para as quartas de final.”

Era Pochettino se aproxima em Old Trafford

Tielemans agora volta a Carrington para se preparar para o confronto com o Liverpool em Old Trafford, no domingo, 22 de novembro. A partida será sua primeira oportunidade de trabalhar com Mauricio Pochettino, que assumirá o comando do Manchester United.

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O ex-treinador de Tottenham e Chelsea assumirá o Manchester United quando encerrar seus compromissos com a seleção dos Estados Unidos. A equipe de Pochettino conclui sua participação na quarta-feira, contra o Haiti, levando uma vantagem expressiva de 6 a 0 no placar agregado para o jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf.