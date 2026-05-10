Youri Regeer comenta sobre a curiosa falha diante do gol vazio durante a partida entre Ajax e FC Utrecht

Youri Regeer falhou diante do gol vazio pelo Ajax, que sofreu uma derrota em casa para o FC Utrecht (1 a 2). O meio-campista comentou à ESPN, após a partida, sobre a falha muito comentada ocorrida no primeiro tempo na Johan Cruijff ArenA.

Aos 34 minutos, Mika Godts chutou de fora da área para o gol adversário, mas a bola acertou a trave. Nada parecia impedir o gol quando Regeer recebeu a bola aos pés, logo atrás da linha de cinco metros. No entanto, o meio-campista não conseguiu mandar a bola para o fundo da rede: ele chutou por cima.

Regeer já havia chegado a uma posição de gol no início da partida, após um passe em profundidade de Steven Berghuis. O jogador do Ajax, porém, esbarrou no goleiro Vasilios Barkas. “Não, na verdade eu não hesitei”, reconhece o jogador do Ajax.

A grande falha aos 34 minutos é então minimizada por Regeer com uma breve análise. “Acho que a segunda chance (com o gol vazio, red.) é um pouco mais difícil, mas, pessoalmente, acho que ela deveria ter entrado.”

Regeer atuou um pouco mais avançado contra o Utrecht, embora o Ajax não tenha treinado isso durante toda a semana. “Não, não especificamente durante toda a semana. As posições eram um pouco diferentes. No fim das contas, quem decide é o técnico.”

“É claro que você treina esquemas”, afirma Regeer, que faz uma revelação surpreendente. “Duas horas antes do pontapé inicial recebemos a escalação, então é aí que temos certeza.”

Por fim, o repórter Cristian Willaert quer saber se não é complicado que a escalação só seja divulgada tão perto do início da partida. “No fim das contas, você treina a semana toda em determinadas posições. Não importa se você fica sabendo da escalação duas horas ou uma semana antes, você tem que estar lá no fim das contas. Acho que isso não faz tanta diferença.”