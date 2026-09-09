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Youri MulderZiggo Sport
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Youri Mulder defende mudança na regra após momento "ridículo" em Barcelona x Feyenoord

Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga dos Campeões

O analista da Ziggo Sport Youri Mulder não aprovou o gol anulado de Nacho Ferri durante Barcelona x Feyenoord (5 a 1). O gol do espanhol foi invalidado porque Gjivai Zechiël estava minimamente impedido pouco antes. Mulder espera que a regra do impedimento seja alterada.

"Eu acho isso ridículo", começa Mulder sobre o lance de impedimento de Zechiël. "Isso é simplesmente ridículo. Essa pequena diferença, com um dedinho do pé em impedimento, e por isso um gol ser anulado..."

"Onde está Marco van Basten? Com a teoria dele, muito boa, que, na minha opinião, também é compartilhada por Arsène Wenger." Van Basten é há anos um grande adversário da regra do impedimento, que ele gostaria de ver completamente abolida.

Van Basten também é defensor da nova regra proposta por Wenger, pela qual só haveria impedimento se o corpo inteiro do atacante estivesse além do último defensor do adversário.

"Aí você também pode ter aquele dedo do pé que ainda fica um pouco para trás, isso também acontece, só que você terá muito mais chances, possibilidades e gols", disse Mulder.

Wenger, diretor de desenvolvimento do futebol da FIFA, quer levar sua ideia adiante e já conseguiu que competições de base da Itália e da Suécia a experimentassem. A nova regra também foi testada na Premier League canadense.

É duvidoso que a proposta de Wenger se torne o novo padrão na Europa. Isso porque o francês já havia encontrado resistência na UEFA no início deste ano, antes de apresentar sua proposta à federação canadense de futebol. Poucos dirigentes da UEFA apoiaram a ideia de Wenger.


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