Youri Mulder dá uma dica a Koeman: “Este jogador, mesmo sem ter disputado partidas pela seleção, deve ir para a Copa do Mundo com a seleção holandesa; ele tem os melhores números!”

Devido à grave lesão no ligamento cruzado de Jerdy Schouten, surgiu inesperadamente uma vaga na seleção holandesa para a Copa do Mundo. No programa Rondo, da Ziggo Sport, Youri Mulder sugere um nome surpreendente.

Theo Janssen sugere, em primeiro lugar, um nome que já tem sido mencionado com frequência nas últimas semanas: Marten de Roon. “Você também vai procurar um certo tipo de jogador, né. Schouten é um meio-campista muito confiável, que está sempre preocupado com o equilíbrio da equipe. É um jogador que pensa principalmente quando a bola está com o adversário.”

“Não temos muitos jogadores assim”, afirma Janssen, que acredita que Schouten será, de fato, uma baixa na seleção da Oranje para a Copa do Mundo. “Ele também é multifuncional, pois pode atuar na defesa.”

O Algemeen Dagblad já havia noticiado na segunda-feira que o retorno de De Roon está sendo seriamente considerado pela seleção holandesa. “Sobre De Roon, Koeman sabe: ele está em forma, conhece o grupo, conhece a pressão, conhece a dinâmica de uma Copa do Mundo. E também estará presente para o grupo como reserva. Seu nome já surgiu nas últimas semanas nas reuniões regulares da comissão técnica da seleção holandesa.”

Mulder concorda com Janssen, mas acha que o técnico da seleção deveria dar uma olhada na Bundesliga. Lá, no Hoffenheim, joga Wouter Burger, que vem se destacando cada vez mais nesta temporada. Ele nunca foi convocado para a seleção holandesa, mas jogou em praticamente todas as categorias de base da Oranje.

“Ele está se saindo muito bem no Hoffenheim”, começa Mulder. “Ele tem os melhores números em termos de recuperação de bola… Hoje em dia, a observação de jogadores também se baseia muito em dados. Bem, ele tem os melhores números. Então, Burger deveria ser convocado para a seleção holandesa.”