Youri Baas não foi convocado para a partida do Ajax contra o Vojvodina

Youri Baas e Dies Janse não estarão na escalação inicial na noite de quinta-feira para o confronto contra o FK Vojvodina. Os dois defensores “não estão em condições” para a partida, segundo o jornal Het Algemeen Dagblad.

A partida da segunda fase preliminar da Conference League é o primeiro jogo oficial do Ajax sob o comando do técnico Míchel. O espanhol terá, portanto, que contar com a ausência de Baas e Janse, que, no entanto, participaram de grande parte da pré-temporada.

Baas foi titular nos três primeiros jogos-treino do Ajax, mas na última partida contra o Olympiakos (vitória por 1 a 0), o canhoto já não estava em campo devido a pequenas queixas.

Janse disputou apenas a primeira partida da pré-temporada: a derrota por 3 a 1 para o Panathinaikos. Depois disso, o zagueiro não voltou a entrar em campo pelo clube.

Portanto, é bem provável que Daley Blind ocupe a posição na lateral esquerda da zaga. Ao lado dele, tudo indica que Aaron Bouwman será titular.

Baas foi um dos poucos jogadores de referência em Amsterdã na última temporada, mas isso não significa que ele vá sair neste verão. Em entrevista à Voetbal International, ele afirmou “não querer sair do Ajax”.