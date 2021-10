Young Boys x Villarreal: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta quarta (20), às 16h00 (de Brasília), pela terceira rodada da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Young Boys recebe o VIllarreal nesta quarta-feira (20), às 16h00 (de Brasília), pela terceira rodada da Champions League, em duelo direto do Grupo F. O jogo terá transmissão exclusiva do sistema de streaming HBO Max. Na Goal, você acompanha aos principais lances do jogo clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Young Boys x Villarreal DATA Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 LOCAL Stadium Wankdorf - Berna, Suiça HORÁRIO 16h00 (de Brasília)

O clube suíço, caso vença e a Atalanta perca ou empate, pode garantir a liderança- / Foto: Getty Images

O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O novato Young Boys disputa a primeira colocação com o Atalanta neste próximo jogo. Com uma vitória sobre o Manchester United e uma derrota contra o próprio time italiano, o clube suiço busca a vitória contra o Villarreal para ultrapassar o elenco de Gasperini.

Já o clube espanhol precisa necessariamente da vitória, ou a classificação para a próxima fase da Champions ficará complicada. Nos dois jogos disputados, o Submarino Amarelo acabou "afundando" no grupo, com uma derrota e um empate, em último colocado.

O atacante do Villarreal, Yeremi Pino, está suspenso do duelo por segundo amarelo.

Provável escalação do Young Boys: D. von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper e Garcia; Sierro, Matheus Pereira e Aebischer; Ngamaleu, Siebatcheu e Meschack (Kanga).

Provável escalação do Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres e Alberto Torres; Dani Parejo, Capoue e Manu Trigueros; Boulaye Dia, Alcácer e Groeneveld.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

YOUNG BOYS

JOGO CAMPEONATO DATA Servette 0 x 6 Young Boys Campeonato Suíço 03 de outubro de 2021 Young Boys 1 x 1 Luzern Campeonato Suíço 16 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Young Boys x Villarreal UEFA Champions League 20 de outubro de 2021 16h00 (de Brasília) Young Boys x Lausanne Campeonato Suíço 23 de outubro de 2021 13h00 (de Brasília)

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Villarreal 2 x 0 Betis Campeonato Espanhol 03 de outubro de 2021 Villarreal 1 x 2 Osasuna Campeonato Espanhol 17 de outubro de 2021

