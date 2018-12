Yerry Mina marca e Everton se torna primeiro time inglês a fazer 7000 gols na primeira divisão

Com assistência do brasileiro Bernard, o colombiano abriu o placar da goleada dos Toffees sobre o Burnley e entrou para a história do clube

Yerry Mina agora é parte importante da história do Everton. Foi dele o gol de número 7000 dos Toffees na primeira divisão inglesa. Com isso, o time de Liverpool se tornou o primeiro clube inglês a alcançar tal marca. Ele se disse orgulhoso por alcançar tal marca com o clube de Liverpool.

"Eu estou tão orgulhoso de ter marcado um gol tão significativo pelo clube. Para mim, pessoalmente, foi um gol especial, mas é também uma celebração para todos os famosos nomes que marcaram por este grande time. Ser o primeiro clube a alcançar 7000 gols demonstra o que eu sabia quando cheguei aqui: que é um clube importante com uma grande história", relfetiu Mina ao site oficial do Everton.

O time azul vinha de uma pesada derrota para o Tottenham, no Goodison Park, por 6 a 2 e tinham a chance de recuperação contra o Burnley, que faz uma péssima campanha nessa temporada, contrastando com o incrível sétimo lugar alcançado em 2017/18. Jogando no Turf Moor, os Toffees abriram o placar logo no primeiro minuto com cabeçada de Yerry Mina. A partida acabaria 5 a 1, com dois gols de Digne, um de Richarlison e um de Sigurdsson, além do tento de Gibson para a equipe da casa.

🔢 | #EFC milestone goals in the English top-flight...



1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣: Alex 'Sandy' Young (1905)

2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣: Jack O'Donnell (1925)

3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣: Tommy Lawton (1939)

4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣: Derek Temple (1964)

5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣: Mick Lyons (1981)

6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣: Francis Jeffers (1999)

7️⃣0️⃣0️⃣0️⃣: Yerry Mina (2018) pic.twitter.com/EEUfvzVyNJ — Everton (@Everton) 27 de dezembro de 2018

Esse foi o primeiro gol de Yerry Mina com a camisa do Everton, que desde que chegou vem sendo titular em quase todas as partidas.

(Foto: Divulgação/Everton Flickr)

Além disso, os Toffees enfrentam o Bighton & Hove Albion nesse sábado (29), às 13h (de Brasília) para completar o jogo número 4500 na primeira divisão. O Everton é o time que mais vezes jogou na elite em toda a história do campeonato inglês. Os times que vem em segundo lugar na lista com mais jogos são Liverpool e Arsenal, ambos com 4115 partidas oficiais, ou seja, 334 jogos na primeirona a menos do que os Toffees.