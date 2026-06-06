Yaya Touré dá mais um passo em sua carreira de treinador. O marfinense de 43 anos será o novo técnico do Slovan Bratislava, segundo informa a Sky Sports.

Desde o fim de sua carreira como jogador, em 2019, Touré já acumulou experiência como assistente técnico em vários clubes. Sua função mais recente foi na comissão técnica de Roberto Mancini na seleção da Arábia Saudita, de onde se despediu em outubro de 2024.

Desde então, Touré aguardava sua primeira oportunidade como técnico principal – e agora a conseguiu. No Slovan Bratislava, da Eslováquia, o ex-meio-campista assumirá o comando do time principal.

Com isso, o palco europeu de maior prestígio também se torna uma possibilidade imediata. Como campeão nacional, o Slovan Bratislava entra diretamente na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Cabe a Touré dar continuidade ao sucesso do clube em seu próprio país. Desde a temporada 2018/19, o título nacional foi sempre conquistado pelo Slovan Bratislava, que, com 25 campeonatos, é o recordista na Eslováquia.

Como jogador, Touré se destacou definitivamente no FC Barcelona, onde, entre 2007 e 2010, se tornou uma peça fundamental no meio-campo. Com o gigante espanhol, ele conquistou, entre outros títulos, a Liga dos Campeões em 2009 e fez parte do time lendário que conquistou todos os troféus naquele ano.

Em 2010, ele se transferiu para o Manchester City, onde se tornou um ícone do clube e um dos melhores meio-campistas de sua geração. Em oito temporadas, desempenhou um papel fundamental na conquista de vários títulos nacionais, incluindo o primeiro título da Premier League do City em 44 anos. Em 2019, encerrou sua carreira de jogador e iniciou sua trajetória como técnico.