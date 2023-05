Quando Yaya Touré acusou Guardiola de odiar jogadores africanos: "Ele tinha inveja de mim"

O ex-jogador, em 2018, acusou o "cruel" técnico campeão da Premier League de ser preconceituoso com jogadores negros

Muito amado por muita gente, Pep Guardiola já foi centro de polêmicas com alguns jogadores de peso. Um deles foi Yaya Touré, que, em uma entrevista em 2018, acusou o técnico do Manchester City de ter problemas com jogadores africanos.

O ex-meio-campista, que trabalhou com Guardiola duas vezes, havia recém deixado do Manchester City, onde teve poucas oportunidades de jogar sob o comando do técnico catalão. Antes disso, ele já havia se transferido do Barcelona quando Pep era o treinador da equipe.

Touré disse que foi tratado de forma injusta pelo treinador, revelando uma suspeita de que a causa é o fato de ele ser africano. "Eu quero ser o primeiro a acabar com o mito Guardiola", disse à France Football, à época. "Eu tentei entendê-lo e até perguntei a outros treinadores sobre minhas estatísticas. Quando percebi que eram tão boas ou melhores, tanto em treinos quanto em jogos, como aqueles que jogavam e eram mais novos que eu, entendi que não era uma questão física. Eu não sei por que, mas tenho a impressão de que ele tinha inveja e me via como um rival", completou.

Touré fez apenas um jogo como titular na Premier League em sua última temporada pelo City, e recebeu a braçadeira de capitão em sua penúltima partida.

O meio-campista saudou sua temporada como campeão como uma “despedida perfeita”, mas sua partida também tinha um gosto amargo, e ele culpa Guardiola por isso.

"Tenho a impressão de que Pep fez de tudo para estragar minha última temporada. Sem reconhecimento ou respeito. Ele foi cruel comigo. Você acha que ele teria sido assim com Andrés Iniesta? Chego a me perguntar se é por causa da minha cor de pele. E eu não sou o primeiro a questionar isso, outros jogadores do Barcelona também o fizeram", criticou.

"Talvez nós africanos não somos sempre tratados da mesma maneira que outras pessoas. Quando você percebe que os problemas de Pep sempre são com jogadores africanos, em todos os lugares que ele passou, me surgem algumas dúvidas", avaliou.

O jogador marfinense fez mais de 300 partidas e marcou 79 gols em todas as competições pelo City durante sua passagem, que durou de 2010 até 2018. Ele ajudou a equipe a conquistar três vezes a Premier League, além de duas Copas da Liga, uma FA Cup e a Supercopa da Inglaterra.

"Gostaria de sair do City com a emoção que Iniesta saiu do Barça, ou como Buffon deixou a Juventus. Mas Pep não permitiu", desabafa. "Ele é muito inteligente para ser pego. Nunca vai admitir isso (racismo). Mas, no dia em que ele escolher uma equipe de cinco africanos, eu prometo que vou lhe mandar um bolo! Mas fora isso, Pep gosta de dominar e quer jogadores obedientes que beijem suas mãos. Eu não gosto deste tipo de relacionamento. Eu respeito meu treinador, mas não sou assim", finalizou.

Desde então, Touré, que se aposentou do futebol em 2019, falou de sua relação com Guardiola em algumas outras oportunidades. O ex-jogador disse que ficou sem resposta do treinador quando tentou resolver as brigas que tinham e, mais tarde, em 2021, afirmou nunca mais ter tido contato com ele.