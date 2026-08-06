O alemão Matthias Jaissle, ex-treinador do Al-Ahli Saudita, fez questão de enviar uma mensagem emocionante à torcida do "Raqi", em seu primeiro comentário após deixar oficialmente o clube, numa tentativa de se despedir dos torcedores que o apoiaram ao longo dos últimos anos.

Jaissle havia sofrido duras críticas por parte da torcida do Al-Ahli, depois de decidir se demitir do cargo em um momento difícil, antes do início da temporada e faltando apenas uma temporada para o fim de seu contrato.

Jaissle publicou sua mensagem por meio de sua conta oficial na plataforma "Instagram", afirmando que a torcida do Al-Ahli foi a primeira a lhe dar confiança desde sua chegada a Jidá, e destacando que sua jornada com a equipe permanecerá como uma das etapas mais marcantes de sua carreira como treinador.

O treinador alemão disse: "Desde o primeiro dia, foram vocês, os torcedores, que me deram confiança e que acreditaram em mim. E depois de três anos, com a conquista de dois títulos da Liga dos Campeões da Ásia, a vitória na Supercopa e muitos momentos inesquecíveis, deixo Jidá levando comigo apenas orgulho e amor por vocês".

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E acrescentou: "Cada partida, cada desafio e cada comemoração tornaram essa jornada eterna na memória", em referência aos sucessos que conquistou com o Al-Ahli, depois de conduzir a equipe ao título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite por duas vezes, além da Supercopa Saudita.

Jaissle encerrou sua mensagem agradecendo à torcida do Al-Ahli e desejando sucesso ao clube na próxima fase, ao dizer: "Obrigado pela confiança e por acreditarem em mim. Toda a sorte para vocês", palavras que tiveram ampla repercussão entre os torcedores do "Raqi", após um período de polêmica que acompanhou sua saída do clube.