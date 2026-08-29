O marroquino Yasser Zabiri, atacante do Racing Santander, guiou sua equipe à sua primeira vitória nesta temporada do Campeonato Espanhol, depois de marcar três gols em apenas 21 minutos diante do Elche, na noite de ontem, sexta-feira, pela terceira rodada, em uma partida que terminou (3 a 2).

Zabiri, de 21 anos e emprestado pelo Stade Rennes, entrou como reserva nos dois primeiros jogos de LaLiga diante do Villarreal e do Getafe, antes de começar como titular pela primeira vez diante do Elche, e apresentar sua melhor atuação desde que se transferiu para a Espanha.

Leia também

Em vídeo: início arrasador — Seibari deixa duas marcas em sua estreia na Bundesliga

Antes do fim do mercado: Newcastle estuda a contratação de estrela do Marrocos

O atacante marroquino abriu o placar aos 15 minutos, aproveitando um erro grave do goleiro do Elche, Matías Dituro, que saiu da grande área e tentou devolver a bola para dentro dela, antes de errar em seu controle. E apenas cinco minutos depois, Zabiri acrescentou o segundo gol quando aproveitou um lançamento profundo de destaque, e ficou cara a cara com o gol antes de finalizar com o pé esquerdo aos 20 minutos.

O marroquino completou seu hat-trick aos 36 minutos de maneira magnífica, depois de marcar um gol com uma potente bicicleta de pé esquerdo, dando ao Racing Santander a vantagem por três gols a zero.

Zabiri se juntou ao Stade Rennes no último inverno, vindo do Famalicão de Portugal por cerca de 10 milhões de euros, mas não teve muita oportunidade, já que participou de apenas 6 partidas no Campeonato Francês na temporada anterior, a maioria como reserva e por minutos limitados, segundo a rede francesa "RMC".

No âmbito internacional, Zabiri representa a seleção do Marrocos sub-23, e participou com ela de duas partidas nas quais marcou dois gols, além de ter feito parte da seleção marroquina campeã da Copa do Mundo sub-20, em outubro de 2025.

O atacante marroquino espera que sua experiência com o Racing Santander lhe dê a confiança e a bagagem necessárias para voltar ao Rennes no próximo verão de forma diferente, depois de ter finalmente conseguido uma oportunidade de atuar como titular e provar suas capacidades.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora".



