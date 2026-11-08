Yasser Al-Qahtani, ex-astro do futebol saudita, reacendeu a polêmica sobre a política de contratações nos clubes da Roshn League, após criticar, através da rede "Thmanyah", a maneira como são tratados alguns reforços estrangeiros que não tiveram sua oportunidade dentro das equipes, apesar de terem sido contratados para agregar no aspecto técnico.

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Al-Qahtani destacou a situação do francês Georges Ilenikhena no Al-Ittihad, questionando os motivos de ele não atuar como titular, apesar de o clube tê-lo contratado para aproveitar seu potencial, antes de levantar uma pergunta sobre o responsável por esse dossiê, dizendo: "Quem assume essa bagunça administrativa?".

As críticas do ex-astro do Al-Hilal se estenderam ao Al-Ahli, citando como exemplo a experiência do brasileiro Ricardo Matias, que não teve a chance de atuar pela equipe, antes de ser transferido por empréstimo ao Al-Shabab, onde vem apresentando níveis notáveis, o que reacendeu o debate sobre a decisão de contratá-lo desde o início.

Al-Qahtani considerou que casos como esses levantam questões sobre os critérios de escolha dos jogadores estrangeiros e sobre o nível de coordenação entre as diretorias e as comissões técnicas antes de fechar as negociações, especialmente quando o desfecho é ter jogadores fora dos planos, apesar de possuírem a capacidade de apresentar bons níveis em outras equipes.

A importância desse dossiê aumenta diante do volume de investimentos que os clubes sauditas injetam no mercado de transferências, uma vez que a responsabilidade da diretoria não termina ao concluir as contratações, mas se estende à escolha de elementos que se adequem às necessidades da equipe e aos planos de seu treinador, de modo a garantir o máximo aproveitamento técnico de cada negociação.

As declarações de Al-Qahtani colocam o Al-Ittihad e o Al-Ahli diante de questionamentos sobre a utilidade de algumas de suas contratações, sobretudo diante do brilho de nomes que não tiveram sua oportunidade antes de sair ou serem emprestados, restando a pergunta mais importante: por que se gastam milhões em jogadores que não encontram seu caminho até a escalação titular?