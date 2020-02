Yari Verschaeren: o 'novo Hazard' que irá liderar a nova geração do futebol belga

O garoto de 18 anos já está na seleção da Bélgica, ao passo que suas performances no Anderlecht atraem comparações com o craque do Real Madrid

A alguns meses da Eurocopa 2020, uma das favoritas para sair com o caneco é, novamente, a seleção belga. A geração dourada dos Diabos Vermelhos, tão elogiada, pode estar vendo sua janela para conquistar um título importante cada vez mais próxima do fim.

Com jogadores do quilate de Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois no auge de suas carreiras, o treinador Roberto Martinez tem a tarefa de conquistar um título em um país que não tem tradição em produzir grandes talentos.

Mesmo que a maior parte do elenco seja feita de jogadores conhecidos do público geral, um atleta que pode ser convocado ainda não está no radar de muitos fãs de futebol fora da .

Yari Verschaeren tem só 18 anos e já conquistou uma vaga na seleção comandada por Roberto Martinez, depois de impressionar no nesta temporada.

"Será interessante ver um garoto junto com alguns atletas que já tem mais que 100 jogos pela seleção," afirmou Martinez antes da estreia de Verschaeren, em setembro. "A Bélgica está feliz em ter um talento como este novamente. Além disso, é uma pessoa fantástica, e um grande símbolo do futuro do futebol belga."

"Eu estou observando Yari por mais de um ano. Nós estamos falando de um jogador muito, muito talentoso. Se você analisar seus anos na base, verá que se adapta muito bem a qualquer desafio ou nível de jogo."

Verschaeren não é uma surpresa pra ninguém. Se espera muito do jovem desde que o atleta assinou um contrato de base com o Anderlecht com apenas nove anos. Assim, Yari subiu categoria por categoria antes de acertar seu primeiro vínculo profissional com 16 anos.

Depois de impressionar no time B do Anderlecht, o jovem fez sua estreia com 17 anos, diante do Sint-Truiden, em novembro de 2018, jogando 78 minutos em um derrota por 4 a 2, fazendo o papel do camisa 10 da equipe.

Mesmo que Yari seja destro, o jovem joga por dentro, tendo a capacidade de driblar para os dois lados, além de conseguir criar várias chances de gol, já que o seu baixo centro de gravidade o permite realizar jogadas imprevisíveis.

Ele também vem melhorando o seu desempenho com a perna esquerda, como o último jogo da temporada 2018-19 demonstrou: o jovem acertou um belo cruzamento com o seu pé mais fraco e deu uma assistência para Yannick Bolasie marcar contra o KV Oostende.

"Eu me impressionei muito com Yari," afirmou Bolasie em entrevista diante do portal belga Voetbal 24, durante os seus seis meses de Anderlecht. "Quando eu vi que ele era tão jovem, fiquei chocado."

"Nos primeiros dias, pensei que ele fosse um irmão mais novo de Eden Hazard. Assim, comecei a lhe chamar de Eden."

E Bolasie não é o único a fazer tal comparação.

"Ele tem muito potencial. Me lembra um pouco Eden Hazard. É muito ágil e tem muito recurso, consegue criar situações de gol muito rapidamente," afirmou Michael Verschuren, presidente do Anderlecht, ao portal DH Net em 2019.

Verschaeren manteve seu lugar na equipe titular do Anderlecht desde a chegada de Vincent Kompany como treinador (e jogador) no meio de 2019, sendo titular em 17 dos primeiros 19 jogos do clube no , antes de sofrer uma lesão em dezembro.

Vídeos da contusão mostravam o pé de Verschaeren virar em um ângulo de quase 90 graus, mas de acordo com novas informações, a lesão não é tão grave quanto parecia e o jogador pode retornar antes do fim da temporada.

Se ele conseguir retornar, terá a oportunidade de mostrar para Martinez o que pode fazer em uma eventual .

Ele já tem um gol pela sua seleção, ao marcar de pênalti contra San Marino, em outubro, e mesmo tendo concorrência dura no ataque da Bélgica, é provável que Martinez arranje um lugar para o "novo Hazard" dentre os convocados.

Depois, o seu futuro distante do Anderlecht deve começar a ser discutido. O meia já atraiu atenção do , e outros clubes da Premier League já começam a ter interesse no jovem.

Se ele conseguir chegar em um nível pelo menos próximo ao de Hazard, o futebol belga terá outro talento especial em suas mãos.