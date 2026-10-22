Compartilhar Siga GOAL no Google

O atacante do Real Madrid Yan Diomande admitiu que gostou muito do reencontro com o RB Leipzig depois de sair do banco para marcar um golaço contra seu ex-clube. O jovem deu o toque final a uma atuação dominante na Champions League, que terminou com uma vitória tranquila do Real Madrid.

Publicidade

Diomande coroa atuação dominante do Madrid

O Madrid manteve sua marcha implacável na fase de grupos da Champions League com uma vitória contundente por 4 a 1 sobre o Leipzig na noite de quarta-feira. Embora nomes consagrados como Kylian Mbappe e Arda Guler também tenham marcado, a noite foi de Diomande, que entrou no segundo tempo para castigar seu ex-clube. A equipe alemã chegou a ameaçar uma reação quando T. Gomis fez o 3 a 1, mas o gol de Diomande nos minutos finais acabou com qualquer esperança de recuperação dos visitantes.

O gol do atacante foi uma demonstração de habilidade técnica que mostrou por que o gigante espanhol fez tanta questão de tirá-lo da Bundesliga. Ao alcançar uma bola difícil nos minutos finais, ele combinou força e precisão para superar o goleiro e marcar o quarto gol da equipe de Jose Mourinho. A finalização certeira refletiu a superioridade do Madrid ao longo dos 90 minutos no Bernabeu e deixou os visitantes sem resposta para a profundidade do ataque dos atuais campeões.

A precisão técnica por trás do voleio

Getty Images

O lance exigiu uma decisão em uma fração de segundo: Diomande precisou avaliar uma bola quicando sob a pressão da defesa do Leipzig. Em vez de dominá-la antes de finalizar, escolheu uma opção mais ousada, que deu muito certo. A iniciativa mostrou a confiança do jovem atacante, que vem conquistando um papel importante no elenco do Madrid, repleto de estrelas.

"Meu gol não foi fácil de marcar, claro, mas é bonito de ver. Deu certo para mim. Tive que decidir se dominava a bola ou se arriscava um voleio. Fico feliz que o voleio tenha saído daquele jeito", explicou Diomande.

Publicidade Publicidade

Reencontro tranquilo com o Leipzig

Enfrentar um ex-clube pode ser uma experiência intimidadora ou desconfortável para um jogador, especialmente tão pouco tempo depois de uma transferência de destaque. Diomande, porém, afirmou que se sentiu completamente à vontade ao enfrentar os atletas com quem dividiu o vestiário na Alemanha. Em vez de sentir a pressão, aproveitou a ocasião e a chance de reencontrar rostos conhecidos em um dos maiores palcos do futebol.

Tópicos relacionados

"Não foi estranho jogar contra meus ex-companheiros. Na verdade, foi divertido. Todos foram legais comigo. Eu era o mais jovem quando estava lá, e foi muito bom vê-los de novo esta noite", acrescentou.

De olho no El Clasico





Getty Images

Com a missão europeia cumprida, as atenções na capital espanhola agora se voltam imediatamente para o maior confronto do futebol mundial. O Madrid enfrentará o Barcelona neste fim de semana, em um duelo que pode ter grandes consequências para a disputa do título de La Liga. Para Diomande, a possibilidade de participar de uma rivalidade tão histórica é a realização de um sonho após anos acompanhando os jogos de longe.

Publicidade

Depois de mostrar que consegue lidar com a pressão da Champions League diante do ex-clube, ele espera ter impacto semelhante quando os olhares do mundo se voltarem para o confronto com o Barcelona de Hansi Flick. "O El Clasico é incrível. Eu assistia a esses jogos quando era criança e estou animado para participar da partida neste fim de semana", concluiu o atacante. A torcida do Madrid espera que sua atual fase goleadora continue no duelo do fim de semana.