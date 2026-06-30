Yamal: Vou ganhar a Copa do Mundo... e o craque do Marrocos está entre os melhores do torneio

O jovem astro espanhol Lamine Yamal concedeu uma entrevista emocionante ao rádio, apenas dois dias antes do aguardado confronto da seleção de seu país contra a Áustria nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O ponta do Barcelona, no início de sua conversa com a rede “COPE”, segundo reportagem do jornal espanhol “Marca”, fez questão de dissipar as dúvidas sobre sua preparação física após a lesão recente, afirmando: “Estou totalmente pronto para jogar os 90 minutos completos nesta quinta-feira”.

Em resposta às críticas ao desempenho do “Matador” nas três primeiras partidas da Copa do Mundo, e comparando o nível atual com o que a seleção apresentou no último Campeonato Europeu, Yamal comentou com realismo, dizendo: “Qual é o nosso nível atual? É o mesmo da Eurocopa? A verdade é que, muitas vezes, joguei muito bem e voltei para casa de mãos vazias. O mais importante no futebol é vencer; se você jogar bem, volta para o seu quarto feliz, mas se perder, volta triste. É verdade que podemos melhorar, e somos muito melhores do que mostramos até agora, mas o que é melhor? Jogar como a Holanda e voltar para casa eliminado do torneio, ou jogar como o Paraguai e ficar feliz no seu quarto por ter se classificado?”

O jovem ponta falou sobre as semanas difíceis que passou lesionado antes de voltar e marcar um gol contra a Arábia Saudita, descrevendo esses momentos com as seguintes palavras: “Senti uma felicidade imensa, nunca tinha sentido uma alegria assim antes. A Copa do Mundo é um torneio totalmente diferente de qualquer outro, e fiquei muito feliz por poder jogar novamente. Quando participo de qualquer competição, sempre entro pensando em conquistar o título, e é por isso que acredito que vou ganhar a Copa do Mundo este ano.”

Quanto ao clima dentro do campo de treinamento da seleção espanhola, Yamal enviou uma mensagem de tranquilidade aos torcedores, dizendo: “Todos sabemos que podemos dar o nosso melhor, mas estamos focados em avançar passo a passo até atingirmos o nosso auge. Todos estão em boa forma física, e precisamos confiar em nós mesmos, pois os momentos decisivos já começaram; tudo o que fizemos até agora não tem mais valor, e se jogarmos bem daqui para frente, ninguém vai se lembrar do que aconteceu no início”.

Yamal admitiu que normalmente não lê as críticas, mas só presta atenção a elas “quando faz uma boa partida”, afirmando que a pressão sobre ele como líder do ataque da Espanha não o incomoda: “Entendo perfeitamente que sou o jogador que mais desperta entusiasmo e o capaz de mudar o rumo das partidas. A pressão só surge quando você não consegue fazer o que é esperado de você, mas eu sou capaz de fazer isso”.

Quanto aos vaias que recebe nos estádios, o jovem astro acredita que é algo com que terá de conviver para sempre, explicando: “Não sou um jogador como o Pedri, que é amado por todos. Independentemente da maneira como comemoro com meus companheiros, serei odiado por muitos e amado por muitos outros. Até mesmo Messi e Cristiano Ronaldo sempre foram vaiados; eu aceito isso, e assim é o futebol”.

No final da entrevista, Yamal respondeu a perguntas rápidas dos analistas da rádio; ele escolheu o brasileiro Vinícius Júnior e o marroquino Ismail Saibari como os principais destaques da Copa do Mundo atual.

A conversa não deixou de lado o humor; sobre a transferência de seu companheiro Marc Cucurella para o Real Madrid, Yamal fez uma piada bem direta ao lateral-esquerdo, dizendo: “Já disse a ele que vai ser titular desde o primeiro dia, e é isso, porque vou devorá-lo vivo em campo”.