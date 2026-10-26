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O defensor do Real Madrid Marc Cucurella teve uma atuação defensiva brilhante para conter a jovem promessa do Barcelona Lamine Yamal durante o El Clasico. O técnico Jose Mourinho elogiou o espanhol por manter a calma diante de um dos maiores talentos do futebol mundial.

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Cucurella leva a melhor no duelo individual pelo lado do campo no Camp Nou

Marc Cucurella deu uma aula de defesa na lateral esquerda e ajudou o Real Madrid a vencer o Barcelona por 2 a 1 no El Clasico, no Camp Nou. O espanhol foi escolhido no lugar de Alvaro Carreras para marcar Lamine Yamal, o perigoso ponta do Barcelona.

Cucurella limitou a influência de Yamal ao longo dos 90 minutos, sem dar tempo nem espaço ao jovem em zonas perigosas do campo.

Sua atuação foi a base da sólida organização defensiva do Real Madrid.

Mourinho elogia a calma de Cucurella diante da astúcia de Yamal

Após a partida, Jose Mourinho admitiu que marcar Yamal representou para Cucurella seu maior desafio até agora. “O garoto é muito bom e difícil de marcar porque, além de ser bom, é esperto”, observou Mourinho.

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“Ele tentou de tudo para fazer o Cucu levar um cartão amarelo, mas o Cucu se saiu muito bem.”

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“Foi um grande esforço coletivo, mas provavelmente foi o jogo mais difícil que o Cucu já teve, e ele levou a melhor sobre um jogador muito bom”, acrescentou Mourinho.

Rodízio mantém os laterais do Real Madrid em boas condições

Mourinho explicou que o rodízio no elenco foi fundamental para manter Cucurella descansado para a partida de alta intensidade. “Temos dois laterais-esquerdos de alto nível, o que também me permite administrar um pouco o tempo de jogo”, observou Mourinho.

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“Alvaro jogou a última partida, na quarta-feira, o que permitiu ao Cucu chegar descansado e concentrado, pensando apenas neste jogo.”

“É quando os vejo ali, a dez metros de mim, que realmente entendo a qualidade dos jogadores”, concluiu o treinador.

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Cucurella se firma na disputa por uma vaga de titular

A atuação de Cucurella reforça a profundidade do elenco do Real Madrid na defesa, enquanto o clube disputa várias competições.

Mourinho continuará a fazer rodízio entre seus laterais para manter a intensidade física.

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O Real Madrid se prepara para viajar a Santander no próximo fim de semana.