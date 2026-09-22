Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção espanhola, voltou a falar sobre suas chances na disputa pela Bola de Ouro, afirmando que o prêmio não deve depender apenas do número de gols ou dos títulos que um jogador conquista ao longo da temporada.

Em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", Yamal falou sobre seus principais pontos fortes, que considera suficientes para colocá-lo entre os candidatos ao prestigiado prêmio, apontando que suas estatísticas e títulos, ao lado de seu estilo próprio de entender o futebol e de aproveitá-lo, representam fatores importantes em sua candidatura.

A estrela do Barcelona acredita que a Bola de Ouro não deve necessariamente ir para o jogador que marca o maior número de gols ou que conquista a maior quantidade de títulos durante a temporada, esclarecendo que o prêmio também deve valorizar os jogadores capazes de fazer a diferença com seu talento, de entreter as torcidas e de apresentar um estilo de futebol que deixa um impacto especial.

Yamal disse, conforme noticiado pelo jornal espanhol "Marca" nesta terça-feira: "A Bola de Ouro, como eu disse, é o prêmio concedido ao melhor jogador do ano, ao jogador excepcional, aquele que você se diverte ao ver jogar, a ponto de assistir a uma partida inteira apenas por causa dele. Acho que é esse o significado de um jogador excepcional. Não se trata do número de gols que ele marca ou algo do tipo".

Yamal recorreu a dois dos maiores craques do futebol que representam para ele o verdadeiro significado de um jogador capaz de disputar a Bola de Ouro: Lionel Messi e Ronaldinho.

Nesse contexto, ele disse: "Quando penso na Bola de Ouro, me lembro de Messi ou de Ronaldinho. Eram jogadores diferentes, e faziam você sorrir quando os via jogar".

Yamal aponta seus pontos fortes

O jovem ponta explicou: "Acho que todas as torcidas conhecem meus pontos fortes. Entro em campo, me divirto, jogo bem e jogo do meu jeito. E, felizmente, também consegui conquistar muitos títulos com o Barcelona e, acima disso, ganhei o título mais importante, que é a Copa do Mundo, com a seleção do meu país. Mas, para além de tudo isso, acho que meu estilo de jogo é o meu maior ponto forte, e é o que me torna diferente".

Yamal também ressaltou a importância do sucesso coletivo da equipe para reforçar as chances de qualquer jogador na disputa pelo prêmio, dizendo: "Acho que tudo isso me torna um bom candidato. No fim das contas, isso é algo muito importante, porque, além de ser um bom jogador, acho que o melhor jogador é sempre aquele que faz seu time vencer. Quando seu time vence, todos se destacam mais, e todos brilham mais".

A estrela do Barcelona também falou sobre o momento que vive com o clube e com a seleção espanhola, dizendo: "Graças a Deus, estamos conquistando vitórias com a seleção nacional há um ano. E com o Barcelona também estamos vencendo. Estamos muito felizes e queremos continuar vencendo. E eu, pessoalmente, estou muito feliz".

O vencedor da Bola de Ouro será anunciado na segunda-feira, dia 26 de outubro, na capital britânica, Londres.

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