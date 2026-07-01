Yamal: Se pudesse voltar no tempo, escolheria a Espanha em vez do Marrocos... e apostei na vitória dos Leões

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, afirmou que não se arrepende da decisão de representar a Espanha em vez do Marrocos, ressaltando que faria a mesma escolha se pudesse voltar no tempo.

Yamal possui dupla nacionalidade, marroquina e espanhola, mas optou por jogar pela seleção europeia, em uma decisão que gerou grande polêmica em 2023.

Yamal se destacou com a camisa da seleção espanhola e a levou ao título da Eurocopa de 2024, enquanto disputa com ela seu segundo grande torneio, a Copa do Mundo de 2026, que está em andamento.

Yamal voltou a falar sobre sua decisão anterior de representar a seleção espanhola em vez da marroquina, relembrando os gritos ofensivos que acompanharam o amistoso contra o Egito.

Yamal disse, em uma longa entrevista à rádio espanhola “Cadena Ser”, no programa “El Larguero”: “Houve gritos contra os muçulmanos, e acho que isso incomodou a todos, sejam senegaleses, marroquinos ou espanhóis muçulmanos. Mas não me arrependo de forma alguma da minha escolha e, se pudesse voltar no tempo, escolheria a Espanha novamente. Não gosto de generalizações, porque esses gritos não representam todo o povo espanhol”.

As declarações de Yamal foram feitas antes do confronto contra a Áustria, amanhã, quinta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, sabendo-se que o Marrocos avançou para as quartas de final ao derrotar a Holanda e marcou um confronto com o Canadá.

É possível que Yamal, vestindo a camisa da Espanha, enfrente o Marrocos caso ambas as seleções se classifiquem para as semifinais.

Surpresas da Copa do Mundo

Yamal disse que está vivendo o sonho de participar da Copa do Mundo, explicando: “Não posso reclamar, pois estar aqui é um sonho para mim. Estou aproveitando cada momento e ansioso pelas fases eliminatórias. Para mim, a fase de grupos é apenas uma etapa a ser superada, especialmente com a classificação de um grande número de terceiros colocados; agora, o torneio de verdade já começou.”

Sobre as maiores surpresas do torneio até agora, Yamal escolheu a seleção do Paraguai, dizendo: “Eu esperava que o Marrocos vencesse a Holanda; na verdade, até fiz uma aposta com meus amigos nisso, e previa um empate seguido da classificação do Marrocos nos pênaltis. Já a surpresa do Paraguai foi a maior para mim; além disso, eu achava que o Brasil seria superior ao Japão, apesar de admirar a seleção japonesa.”

Ele destacou que o Marrocos foi uma das seleções que mais gostou de assistir no torneio, ao lado da Costa do Marfim e do Equador, e confirmou sua admiração pelo Japão. Ao mesmo tempo, explicou que acompanha a Argentina principalmente por causa da presença de Messi, e também disse que a França conta com um elenco excepcional de jogadores.

“Fiquei mais maduro”

Sobre seu desenvolvimento pessoal, Yamal disse: “Espero estar mais maduro. Quando vocês me entrevistaram há dois anos, eu tinha 16 anos, e é natural que eu tenha mudado. A vida dentro do vestiário é diferente, pois a maioria dos jogadores tem família, filhos e uma vida estável.”

E acrescentou, falando sobre sua família: “À noite, sinto saudades e vejo fotos minhas com minha mãe, quando ela me levava para os treinos, e com meu pai e meus amigos no trem. Sinto saudades da minha família, do meu pai, da minha avó e do meu primo, pois todos eles me ajudaram muito a chegar onde estou hoje. Trocamos fotos todas as noites, e isso me dá uma motivação extra. Na última Copa do Mundo, eu assistia aos jogos da Espanha na escola; por isso, é natural que eu dê o meu melhor agora.”

Lidando com a fama

Yamal revelou que sempre tenta lidar com calma com a atenção do público, especialmente das crianças, explicando: “Às vezes, a mesma situação se repete com as mesmas pessoas; então, peço gentilmente que me deixem um tempo para ficar com meu irmão, mas eu os entendo, porque são crianças.”

Apesar da fama que vive aos 18 anos, ele ressaltou que as pressões que seus pais enfrentaram foram muito maiores, e disse: “Minha mãe me teve aos 16 anos, e meu pai trabalhava com todas as suas forças para nos dar o que comer; essas são as verdadeiras pressões. Quanto a mim, só tento fazer a torcida espanhola feliz. Sim, às vezes gostaria de poder sentar em um café com minha família sem que ninguém me reconhecesse, mas não reclamo, pois ambas as vidas são lindas.”

O segredo de seu brilho

Yamal explicou que o prazer de jogar futebol é o segredo de seu desempenho, acrescentando: “Há jogadores que precisam de muita concentração, mas eu preciso estar feliz, sorrir e jogar com liberdade; é assim que dou o meu melhor. Encarei as partidas da fase de grupos como uma etapa para recuperar minha forma, mas agora vou dar 100% de mim e lutar por cada bola.”

Avaliação do desempenho da Espanha

O astro do Barcelona reconheceu que a seleção espanhola ainda não apresentou seu melhor nível e disse: “Todos esperavam um desempenho melhor da nossa parte, mas enfrentamos seleções totalmente diferentes das europeias. A partida contra a Arábia Saudita foi boa, o confronto contra Cabo Verde foi o nosso primeiro, já que o terceiro jogo foi muito difícil devido às muitas interrupções.”

E acrescentou: “Vamos provar que somos a melhor seleção em termos de futebol. Ainda não fizemos uma partida perfeita, e mesmo contra o Uruguai poderíamos ter vencido por 3 a 0. Queremos recuperar a velocidade na circulação da bola e voltar ao nosso estilo habitual. Somos a única seleção da qual se exige sempre que vença e apresente um desempenho excelente, enquanto para as outras seleções basta apenas a vitória. Quando atingirmos nosso verdadeiro nível, o que certamente acontecerá, será muito difícil nos parar.”

Atenção à Áustria

Sobre o confronto com a Áustria, Yamal disse: “Assim como as demais seleções, eles se destacam pela força física, jogadas aéreas, lances de bola parada e jogadas de contato. Eles não vão jogar de forma aberta contra a gente, por isso precisamos ter cuidado. Se formos mais agressivos do que eles, vamos vencer, porque quando temos a posse de bola somos os melhores.”

Ele reforçou que uma eliminação diante da Áustria seria um fracasso, afirmando: “Sim, seria um fracasso para mim e para todos; quem disser o contrário não está falando a verdade.”

O caminho para o título

Ele admitiu ter analisado o caminho do torneio e acrescentou: “Estou feliz com isso, porque quem quer ganhar a Copa do Mundo precisa derrotar as melhores seleções. Não me importa se o caminho é fácil, se na final você vai enfrentar uma equipe que eliminou todas as outras. Confio muito na minha equipe, mas o futebol está cheio de surpresas, e o Paraguai é um ótimo exemplo disso.”

Messi e Ronaldo

Sobre os jogadores que mais chamaram sua atenção, ele disse: “Lionel Messi, é claro. Todo mundo sabe quem ele é, mas ele continua me surpreendendo. Também gostei do Vinícius Júnior e do Separi.”

E acrescentou, rindo, quando questionado se se via capaz de alcançar o que Messi e Cristiano Ronaldo conquistaram: “Não me vejo chegando a esse nível. Não pensei nisso, mas talvez o tempo não me dê essa chance, porque o que Messi e Ronaldo fizeram é algo excepcional.”

Mensagem para a torcida

Yamal dirigiu uma mensagem à torcida espanhola, dizendo: “Sou uma pessoa muito sincera; se achasse que seríamos eliminados, não diria o contrário. Temos capacidade de jogar muito melhor. Peço à torcida que confie em nós, porque vamos vencer na quinta-feira e lutaremos em todos os próximos jogos.”

Sobre Nico Williams

Ele também falou sobre seu companheiro de equipe Nico Williams com bom humor, dizendo: “Ele já passou da fase de desenvolvimento e virou um velho (risos). Vai fazer 24 anos, mas está mais maduro.”

Sua mensagem para Julián Álvarez

Yamal encerrou sua fala abordando o futuro do atacante argentino Julián Álvarez, cujo nome foi associado a uma transferência para o Barcelona durante a janela de transferências de verão.

Ele disse: “Não penso muito no mercado de transferências agora, mas espero que ele venha, pois é um jogador incrível. Se ele vier, vamos recebê-lo de braços abertos, porque ele vai se juntar ao melhor clube do mundo, à melhor torcida do mundo e à melhor cidade do mundo, na minha opinião. Se eu estivesse no lugar dele, tomaria a mesma decisão. Estamos esperando por ele, se quiser vir.”