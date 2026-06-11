Yamal revelou sua opinião sobre o início da Espanha na Copa do Mundo

A Espanha recebeu uma dupla boa notícia antes do confronto contra Cabo Verde, marcado para a próxima segunda-feira, na estreia do Grupo 8 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede espanhola “Cadena Ser”, os alas Lamine Yamal e Nico Williams estão prontos para participar da partida de estreia da seleção “La Roja”.

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No entanto, a rede informou que a participação de Yamal e Williams pode ser limitada no início, partindo do banco de reservas, para evitar arriscá-los na primeira rodada da fase de grupos.

Lamine Yamal (18 anos) sofreu uma lesão nos tendões da coxa em abril passado, jogando pelo Barcelona, além de problemas na virilha que o acompanharam até o período de preparação para a Copa do Mundo.

Já Nico Williams, ponta do Athletic de Bilbao, sofreu uma lesão muscular no final da temporada e passou por um programa intensivo de recuperação com a seleção.

A seleção espanhola está no Grupo H, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.

O confronto contra Cabo Verde (que participa pela primeira vez da Copa do Mundo) é considerado, no papel, o mais fácil para a Espanha, antes do confronto contra a Arábia Saudita em 21 de junho e, em seguida, contra o Uruguai em 26 de junho.