Lamine Yamal, astro do Barcelona e da seleção espanhola, revelou sua insatisfação com o próprio desempenho durante a Copa do Mundo de 2026, apesar de sua seleção ter conquistado o título, afirmando que sentia ser capaz de oferecer mais durante o torneio e que espera compensar isso na próxima edição, em 2030.

Em entrevista à rede "Movistar Plus", o jovem jogador disse que não se sentiu feliz após vencer a Copa do Mundo, apesar de ter contribuído para a conquista do título pela Espanha, limitando-se a marcar apenas um gol ao longo da campanha no torneio.

Yamal explicou que a lesão que sofreu durante as últimas semanas da temporada passada afetou sua preparação para o Mundial, mas se recusou a considerá-la o principal motivo por trás de não ter apresentado o nível que esperava de si mesmo.

Disse o astro do Barcelona: "Depois de vencer o Mundial, eu não estava feliz. A questão da lesão é real, mas acho que não foi o motivo, porque sei que, se a Copa do Mundo tivesse sido realizada em outro momento, eu estaria no mesmo nível caso voltasse da lesão".

Yamal destacou que suas funções dentro de campo nem sempre se refletiam nos números ou nas estatísticas, explicando que sua capacidade de atrair mais de um jogador adversário concedia aos companheiros espaços e oportunidades adicionais.

E acrescentou: "Fiz muitas coisas que as pessoas não notaram, como atrair a atenção de 3 jogadores do adversário. Acho que é algo excelente para o treinador ter um jogador capaz de fazer isso".

Ainda assim, Yamal reafirmou que não estava satisfeito com seu nível, considerando que outro jogador, se tivesse apresentado o mesmo desempenho, talvez tivesse recebido mais elogios, enquanto ele acreditava ser capaz de oferecer um nível melhor com a seleção espanhola.

E prosseguiu: «Não estava satisfeito com minha atuação, porque sei que, se outro jogador tivesse apresentado o mesmo nível que apresentei, teria sido considerado que fez uma Copa do Mundo excelente. Para mim, eu poderia ter feito mais, então sim, o que apresentei ajudou o time, mas eu realmente espero pela próxima Copa do Mundo".

A edição da Copa do Mundo de 2030 será sediada por Espanha, Portugal e Marrocos, além da realização de partidas de abertura na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, no torneio em que Yamal espera aparecer de forma diferente após a experiência do Mundial de 2026.