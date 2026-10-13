Yamal? Quem é ele? Não o conheço: jogador do Galatasaray zomba do astro do Barcelona

Mario Lemina, meio-campista do Galatasaray, provocou grande polêmica antes do confronto com o Barcelona na Liga dos Campeões, depois que voltaram à tona declarações anteriores suas sobre o jovem astro espanhol Lamine Yamal, que não foram bem recebidas pela torcida do clube catalão, já que ele preferiu seu companheiro de equipe Leroy Sané à joia em ascensão do Barcelona.

As declarações do internacional gabonês foram feitas durante uma entrevista concedida em agosto de 2025, quando lhe perguntaram quem, em sua opinião, era o melhor jogador entre o ponta alemão Sané e Lamine Yamal. Ele surpreendeu a todos com uma resposta ácida: "Quem é Lamine Yamal? Não o conheço. Eu conheço Sané".

Apesar de terem passado meses desde a declaração, a proximidade do duelo entre Barcelona e Galatasaray a trouxe de volta aos holofotes, depois que o vídeo voltou a circular nas redes sociais, especialmente entre os torcedores do clube espanhol, que consideraram as palavras de Lemina um menosprezo ao valor e ao talento de Yamal, diante do patamar que o jovem jogador alcançou no futebol europeu.

Não ficou claro se o meio-campista do Galatasaray disse essas palavras em tom de brincadeira ou se teve a intenção de provocar a torcida do Barcelona, mas a comparação que fez entre Sané e Yamal ganhou importância adicional em razão da grande evolução na trajetória do ponta espanhol, que se tornou um dos talentos jovens mais destacados do continente europeu.

Parece que Lemina quis, com sua resposta, demonstrar apoio a Sané, com quem divide o vestiário no Galatasaray, mas suas declarações se transformaram em um novo tema de debate antes do confronto europeu, acrescentando ainda mais emoção à partida, num momento em que todos os olhares se voltam para o que o jogo entre as duas equipes vai revelar.