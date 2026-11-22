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O Barcelona não apenas arrancou uma vitória emocionante sobre o Villarreal, como também se viu no centro de uma tempestade de arbitragem após o confronto que terminou em 3 a 2. O site "Defensa Central", conhecido por sua ligação com o Real Madrid, fez duras críticas e acusou o time catalão de se beneficiar de decisões polêmicas da arbitragem, que lhe deram vantagem no caminho para conquistar os três pontos.

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O site madridista disparou contra o árbitro Alejandro Hernández Hernández e o árbitro de vídeo (VAR), considerando que o Barcelona recebeu um pênalti indevido após a queda de Lamine Yamal dentro da área, antes de se beneficiar de outra decisão polêmica no segundo tempo, já que seu primeiro gol saiu de um escanteio que, na visão do site, nem deveria ter sido marcado.

De acordo com a versão do "Defensa Central", um dos lances mais polêmicos aconteceu aos 19 minutos, quando Yamal caiu na área após uma entrada de Tani Oluwaseyi. O jogador do Barcelona pediu pênalti, em meio a protestos dos atletas do Villarreal.

O VAR, comandado por Guillermo Cuadra Fernández, interveio e chamou o árbitro para revisar o lance, e ele acabou marcando pênalti a favor dos donos da casa.

O site madridista não hesitou em questionar a decisão, considerando que Yamal exagerou na reação e tentou cavar uma falta que não merecia. A publicação chegou a classificar o episódio como uma tentativa de simulação dentro da área, criticando a intervenção do VAR em favor do Barcelona.

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A ironia, porém, é que o jovem jogador não aproveitou o presente da arbitragem: desperdiçou a cobrança com um chute que passou ao lado da trave, apesar de ter conseguido enganar o goleiro Peter Gulácsi.

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As críticas ganharam força quando a partida voltou aos holofotes no segundo tempo, depois que Gerard Martín marcou o primeiro gol do Barcelona aos 56 minutos, aproveitando o rebote de uma bola que explodiu na trave após finalização de João Cancelo.

Nesse momento, o "Defensa Central" fez uma nova acusação contra a arbitragem, afirmando que o gol nasceu de um escanteio mal marcado. O site colocou a decisão sob suspeita e a considerou mais um capítulo na série de decisões que favoreceram o time catalão.

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Apenas 4 minutos depois, Fermín López empatou para o Barcelona, antes de os donos da casa virarem o placar com um gol contra marcado por Pau Navarro aos 66 minutos, após cruzamento de Eric García.

Apesar das tentativas de reação do Villarreal, a expulsão de Navarro aos 92 minutos dificultou ainda mais a missão da equipe, e o confronto terminou com vitória do Barcelona por 3 a 2, em meio à continuidade da polêmica sobre as decisões de arbitragem que marcaram o jogo.

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O Barcelona aproveitou a vitória para reassumir a liderança do Campeonato Espanhol, com 36 pontos, 3 à frente do Real Madrid, enquanto o Atlético de Madrid segue em terceiro, com 28 pontos. O Barcelona aproveitou a vitória para reassumir a liderança do Campeonato Espanhol, com 36 pontos, 3 à frente do Real Madrid, enquanto o Atlético de Madrid segue em terceiro, com 28 pontos.