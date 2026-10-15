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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
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Yamal no topo da lista de garçons da Liga dos Campeões, e posição de destaque para Díaz

B. Diaz
L. Yamal
Bétis x Barcelona
Bétis
Barcelona
La Liga
PSG x Barcelona
PSG
Liga dos Campeões
Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Real Madrid x Leipzig
Leipzig
Marrocos
Espanha
França
Alemanha

O astro marroquino aparece na lista

Lamine Yamal, ponta do Barcelona, lidera a lista dos jogadores que mais criaram chances claras na Liga dos Campeões nesta temporada, com 4 oportunidades após duas rodadas, segundo a plataforma de estatísticas "Squawka".

Yamal empata em número com o camaronês Ivan Dibango, jogador do LASK, da Áustria, mas aparece à frente dele na classificação por ter disputado menos minutos.

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O astro marroquino Brahim Díaz, jogador do Real Madrid, aparece na terceira colocação com 3 oportunidades, empatado com Youri Tielemans, do Manchester United, Ousmane Dembélé, estrela do Paris Saint-Germain, e Isco, do Real Betis.

Arda Güler, jogador do Real Madrid, ocupa a sétima posição com duas oportunidades, empatado com Kai Havertz, atacante do Arsenal, Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, e Tajon Buchanan, do Villarreal.

Yamal havia dado duas assistências na vitória do Barcelona sobre o Galatasaray (4 a 1), na última terça-feira, na Turquia, conduzindo a equipe catalã ao aproveitamento de 100% nas duas primeiras rodadas.

O Barça ocupa a segunda posição na tabela de classificação da competição, com 6 pontos, atrás apenas no saldo de gols marcados em relação ao líder e campeão das duas últimas edições, o Paris Saint-Germain, que será seu adversário na próxima rodada da Liga dos Campeões.

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