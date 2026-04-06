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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Yamal na linha de frente... O quarteto do Barcelona enfrenta o Atlético sob pressão

L. Yamal
H. Flick
F. Lopez
G. Martin
M. Casado
Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga
Liga dos Campeões
Espanha
Alemanha

Será que Flick perderá uma peça importante na batalha europeia?

Quatro jogadores do Barcelona enfrentam o Atlético de Madrid na próxima quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, sob ameaça de suspensão.

As duas equipes se enfrentam no estádio "Camp Nou" na partida de ida, antes do Atlético receber o jogo de volta no dia 14 de abril, no estádio "Riazor Metropolitano".

De acordo com o jornal espanhol “AS”, o quarteto do Barcelona, formado por: Marc Casado, Fermin López, Gerard Martín e Lamine Yamal, está a um cartão amarelo de ficar de fora da partida de volta contra o Atlético de Madrid.

Por outro lado, o Atlético de Madrid conta com sete jogadores que correm o risco de ser suspensos contra o Barcelona: Baena, Le Normand, Clément Lenglet, Yurenti, Marc Pubell, Rogieri e Giuliano Simeone.

Vale lembrar que o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 no último sábado, na 30ª rodada da La Liga.

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