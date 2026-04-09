Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Traduzido por

Yamal faz uma promessa aos torcedores do Barcelona após a derrota para o Atlético de Madrid

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x Barcelona
L. Yamal
Espanha

O Barça enfrenta uma tarefa difícil na partida de volta

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, fez uma promessa aos torcedores do Barça após a derrota para o Atlético de Madrid, na quarta-feira passada, por 2 a 0 na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

A tarefa do Barcelona para se classificar para as semifinais tornou-se difícil, embora ainda seja possível, já que o time precisará vencer por uma diferença de três gols para avançar para a próxima fase.

No entanto, Yamal manteve a esperança de classificação e fez uma promessa decisiva aos torcedores do Barcelona antes da partida de volta, marcada para a noite da próxima terça-feira, no Estádio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.

Poucas horas após a partida de ida, Lamine Yamal assumiu o papel de líder nas redes sociais após a derrota para o Atlético de Madrid.

 Lamine escreveu: “Ainda não acabou, torcida do Barcelona. Vamos dar o nosso melhor na partida de volta... Sempre unidos”. 

Liga dos Campeões
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR

(Leia também)... Especialista em arbitragem grita: O que aconteceu com o Barcelona contra o Atlético foi um escândalo

Publicidade