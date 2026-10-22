Yamal em segundo e Cristiano Ronaldo em 33º: Marca divulga sua lista dos 100 melhores jogadores do mundo

O jornal espanhol "Marca" revelou sua lista dos 100 melhores jogadores da temporada 2025-2026, com a participação de nomes de destaque das principais ligas, em uma classificação que trouxe surpresas notáveis quanto às posições de alguns dos principais candidatos a disputar os prêmios individuais.

Em sua classificação anual"Os 100 melhores jogadores da Marca", o jornal se baseou na votação de uma comissão formada por mais de 200 ex-jogadores, jornalistas e analistas de diferentes partes do mundo, para avaliar o desempenho dos jogadores com seus clubes e seleções ao longo da temporada.

Kane supera Yamal e Mbappé

O inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, ocupou a primeira posição na classificação, à frente do jovem espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona, que ficou em segundo, enquanto o francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, ficou em terceiro.

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O espanhol Rodri, jogador do Manchester City, ficou em quarto, seguido pelo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrela do Paris Saint-Germain, na quinta posição.

O argentino Lionel Messi, capitão do Inter Miami, ocupou a sexta posição, à frente do espanhol Fabián Ruiz, jogador do Paris Saint-Germain, que ficou em sétimo.

As dez primeiras posições também incluíram o francês Michael Olise, jogador do Bayern de Munique, na oitava posição, e seu compatriota Ousmane Dembélé, estrela do Paris Saint-Germain, em nono, e o espanhol Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, em décimo.

Bellingham supera Vinícius

A classificação das estrelas do Real Madrid apresentou uma disparidade notável, depois que o inglês Jude Bellingham ficou na décima quinta posição, à frente de seu companheiro brasileiro Vinícius Júnior, que ocupou a vigésima segunda posição.

O belga Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, ficou na vigésima oitava posição, enquanto o turco Arda Güler ficou na quadragésima sétima posição.

Na trigésima terceira posição, apareceu o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr saudita, enquanto seu companheiro João Félix ficou na septuagésima posição.

Barcelona e Paris Saint-Germain com força na lista

As estrelas do Barcelona marcaram presença em números notáveis na classificação, já que o brasileiro Raphinha ficou na décima terceira posição, o espanhol Pedri na décima quarta posição, Ferran Torres na décima sétima posição e Dani Olmo na vigésima primeira posição.

O goleiro Joan García ocupou a quadragésima segunda posição, e Eric García ficou na quinquagésima quinta posição.

Já o Paris Saint-Germain contou com três jogadores entre os dez primeiros: Kvaratskhelia, Fabián Ruiz e Dembélé, e a estrela marroquina Achraf Hakimi ficou na 20ª posição, além da presença de Vitinha, Nuno Mendes, João Neves, Marquinhos e Willian Pacho em diferentes posições.

A lista também incluiu nomes de fora das principais ligas europeias, com destaque para Messi no Inter Miami e Ronaldo no Al-Nassr saudita.



