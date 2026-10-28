A emoção da Bola de Ouro 2026 não terminou com o anúncio da conquista do prêmio por Harry Kane, já que as escolhas dos jornalistas começaram a revelar novas surpresas, depois que nomes de destaque ficaram longe das primeiras posições em algumas listas, enquanto outros jogadores receberam um reconhecimento marcante e inesperado.

Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção da Espanha, foi a principal vítima da divergência na votação; depois de ter sido considerado um dos grandes candidatos a disputar o prêmio, ele ficou de fora da lista dos 10 melhores jogadores dos jornalistas da Bielorrússia e da Croácia.

Em contrapartida, algumas listas viram a ascensão de nomes como Khvicha Kvaratskhelia e Pau Cubarsí a posições de destaque, renovando os questionamentos sobre os critérios adotados pelos votantes na classificação das estrelas da temporada.

Yamal fora de duas listas: clara divergência em sua avaliação

Conforme destacou a rede francesa "Foot Mercato", a votação dos jornalistas bielorrusso e croata chamou a atenção, depois que ambos excluíram Yamal de suas listas dos 10 melhores jogadores.

O jornalista bielorrusso colocou Lionel Messi na primeira posição, seguido por Rodri e depois Harry Kane, enquanto o jornalista croata deu a liderança a Rodri, à frente de Erling Haaland e Messi.

Em contrapartida, Yamal ocupou a quinta posição na votação do jornalista colombiano, enquanto o jornalista vietnamita o colocou na quarta posição.

Ele também ficou em quinto na lista do jornalista equatoriano, que contou com a presença de 3 jogadores franceses entre as quatro primeiras posições: Michael Olise, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé.

Já na votação de Montenegro, a estrela do Barcelona ficou em quarto, atrás de Kane, Kvaratskhelia e Messi, em um claro reflexo da diferença de avaliação dos jornalistas sobre sua temporada, apesar de sua posição entre os principais destaques da nova geração.

Rodri na liderança: Kane cai para a décima posição

As surpresas não se limitaram a Yamal, já que Rodri liderou as listas de vários jornalistas, apesar das divergências sobre sua colocação na votação geral.

O meio-campista espanhol obteve a primeira posição nas votações dos jornalistas croata, vietnamita e tcheco.

O jornalista tcheco colocou Mbappé na segunda posição e Messi em terceiro, mas deu a Harry Kane a décima posição, apesar de o atacante inglês ter conquistado o prêmio ao final.

Em contrapartida, a votação do jornalista kosovar foi um pouco mais alinhada com o resultado final, já que colocou Kane na primeira posição, à frente de Mbappé e Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia e Cubarsí: presença surpreendente nas posições de destaque

O nome de Khvicha Kvaratskhelia se destacou entre os principais beneficiados pela diferença de pontos de vista entre os votantes, depois de entrar na lista dos três melhores jogadores em mais de uma votação, entre elas a do jornalista kosovar, que o colocou em terceiro atrás de Kane e Mbappé, além da lista do jornalista romeno.

O jovem zagueiro Pau Cubarsí também teve uma presença marcante, depois de ocupar a terceira posição na votação do jornalista suíço e a sétima na votação do jornalista croata.

A lista croata também contou com a presença de Vitinha entre os 10 melhores jogadores, e essas escolhas revelam uma grande disparidade na classificação das estrelas entre os votantes, inclusive no que diz respeito aos nomes que não estavam na liderança das indicações antes do anúncio dos resultados.

Critérios claros, mas a avaliação continua relativa

A votação se baseia em três critérios fundamentais: o desempenho individual do jogador e seu grau de influência decisiva, as conquistas coletivas e os títulos obtidos com seu time, além da conduta esportiva e do compromisso com o espírito esportivo.

Cada representante dos países participantes elabora uma lista com os 10 melhores jogadores em sua opinião, com a distribuição de pontos de acordo com a classificação dos nomes.

Apesar da clareza dos critérios, o processo de votação deixa espaço para a divergência na avaliação do desempenho dos jogadores e na importância de suas conquistas, o que é refletido nas listas que surgiram até agora.