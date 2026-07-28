Yamal e a seleção do Marrocos na linha de fogo! 55 mil mensagens de ódio durante a Copa do Mundo

O Observatório Espanhol do Racismo e da Xenofobia registrou cerca de 55 mil mensagens de ódio nas redes sociais durante o período da última Copa do Mundo, direcionadas principalmente aos jogadores da seleção francesa e ao craque espanhol Lamine Yamal, em um fenômeno preocupante que revela o aproveitamento dos grandes eventos esportivos para disseminar preconceitos raciais e discursos de exclusão.

O Ministério da Inclusão, Seguridade Social e Migrações da Espanha anunciou, em comunicado oficial nesta segunda-feira, que 52% das mensagens de ódio registradas entre os dias 11 de junho e 21 de julho estavam diretamente relacionadas ao grande evento esportivo realizado durante aquele período, o que reflete a dimensão da polarização e da hostilidade que acompanharam as competições.

O observatório destacou o volume de conteúdo hostil dirigido a Yamal, jogador de origem espanhola e marroquina por parte do pai e da Guiné Equatorial por parte da mãe, que foi alvo de comentários discriminatórios relacionados à sua origem e identidade, enquanto a seleção francesa foi atacada por causa do número de jogadores com ascendência ou raízes estrangeiras, em ataques racistas organizados por meio das plataformas de redes sociais.

A partida final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina serviu de estopim para uma escalada perigosa no discurso de ódio, pois, embora os ataques contra os habitantes americanos de origem espanhola representassem 15% do total, eles se intensificaram de forma notável durante aquela partida, o que reflete a ligação da violência verbal com os eventos esportivos decisivos.

O principal grupo visado, com 66% das mensagens, foi o dos habitantes do Norte da África, especialmente no que diz respeito à seleção marroquina, enquanto 13% do conteúdo denunciado foi dirigido contra os muçulmanos, em discursos que reproduziram estereótipos e falas de exclusão que visam identidades religiosas e étnicas.

O relatório revelou que 74% das mensagens continham conteúdo que atacava a dignidade dos grupos visados por meio de sua desumanização, enquanto 50% do total utilizaram linguagem violenta explícita e 14% incitaram à agressão direta, em indicadores graves da escalada do discurso de ódio digital.

O observatório apontou que 40% dos discursos descreveram os imigrantes ou as pessoas de origem estrangeira como um "fardo" ou um "atraso" para a sociedade, enquanto 15% deles pediram a expulsão desses cidadãos do território espanhol, em um discurso de exclusão que ultrapassa os limites da crítica esportiva e chega à incitação racista direta.