Lamine Yamal, o jovem craque do Barcelona, ergueu a bandeira do desafio diante do rival Real Madrid, ao mesmo tempo em que reconheceu a fragilidade do time catalão diante de equipes como Bayern de Munique e Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

Yamal foi convidado do programa "Universo Valdano", em uma longa entrevista a Jorge Valdano, na qual falou sobre diversos temas, mas os principais foram os confrontos com o Real Madrid, o trauma na Liga dos Campeões e o racismo no futebol.

"Espero enfrentar o Real Madrid na Champions"

Yamal falou sobre os jogos de clássico, relembrando suas memórias com alguns jogadores que disputaram seu primeiro confronto contra o Real Madrid.

Segundo o que foi publicado pelo jornal "Mundo Deportivo", ele disse: "Lembro que o primeiro clássico de Rashford terminou com nossa derrota por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, e eu o vi jogar e disse que ele ainda não sabia o que era o clássico. E no jogo de volta ele entendeu o significado do clássico, quando marcou de falta e jogou em um ritmo diferente".

E acrescentou: "Quando você vem de La Masia, desde o primeiro clássico que disputa você sabe o que acontece nessa partida, e entende que é uma guerra".

Sobre a possibilidade de enfrentar o Real Madrid na Liga dos Campeões, Yamal disse: "Nunca enfrentamos o Real Madrid antes na Liga dos Campeões, e espero que possamos enfrentá-lo nessa competição".

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"Nosso ponto fraco diante de Bayern e Paris"

Yamal revelou o tipo de adversário que, na sua visão, causa maior dificuldade ao Barcelona na Liga dos Campeões, apontando para as equipes que se apoiam mais na força física.

O craque do Barcelona disse, sobre a ausência do título continental desde 2015: "Nosso ponto fraco aparece diante de adversários como Bayern de Munique ou Paris Saint-Germain, porque são mais fortes fisicamente e te obrigam a correr muito e a manter a concentração durante toda a partida".

E acrescentou: "Já contra o Arsenal, a partida é mais tática e depende da posse de bola".

Quando perguntado sobre o principal favorito ao título da Liga dos Campeões, disse: "Acho que o Paris Saint-Germain, mas o problema é que vencer depois de vencer é algo extremamente difícil. Essa é a coisa mais difícil no futebol".

E explicou: "Quando você vence um título, repetir a vitória é a coisa mais difícil. Esse é o medo que sinto quando conquistamos algo, o de nos sentirmos relaxados".

"As punições precisam ser mais sérias"

O craque do Barcelona abordou a questão do racismo no futebol, especialmente por ter sido alvo, ele próprio, de vários episódios racistas em alguns estádios, ressaltando a necessidade de endurecer as punições contra quem comete esses atos.

Ele disse: "Há medidas que estão sendo tomadas, mas algumas decisões precisam ser mais sérias. Quando alguém comete um ato racista e todos veem, e há milhões de crianças acompanhando aquilo, essa pessoa precisa ser punida da forma adequada".

E prosseguiu: "Há muitas boas medidas sendo tomadas, mas eu mudaria a forma da punição. Isso é algo que não pode ser tolerado".