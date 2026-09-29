Lamine Yamal manteve o brilho com a seleção da Espanha ao alcançar uma série de recordes durante o confronto contra a Croácia, confirmando sua posição como um dos maiores talentos do futebol europeu.

Yamal marcou dois gols e deu uma assistência para conduzir a seleção espanhola a uma goleada por 4 a 1 sobre a Croácia, na partida disputada na noite desta terça-feira no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, pela segunda rodada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da UEFA.

Yamal conseguiu marcar e dar assistência em uma mesma partida pela seleção espanhola pela primeira vez em sua carreira, segundo as estatísticas do "Stats Foot".

De acordo com a estatística publicada pela conta "Mister Chip", Yamal se tornou o jogador mais jovem da história da seleção da Espanha a marcar dois ou mais gols e dar uma assistência em uma partida, aos 19 anos e 78 dias.

Raúl ficou em segundo lugar, após ter alcançado o mesmo feito aos 21 anos e 273 dias, a mesma idade em que Isebiria registrou esse número.

Yamal também se tornou, segundo a estatística do "Stats Foot", o jogador europeu mais jovem a chegar a 10 gols com a seleção principal desde o dinamarquês Harald Nielsen, que alcançou esse feito em 26 de agosto de 1960, quando tinha 18 anos e 10 meses.

Os números do craque do Barcelona não pararam por aí, já que a mesma rede francesa apontou que ele participou diretamente de 18 gols nas últimas 8 partidas que disputou pelo seu clube e pela seleção de seu país, tendo marcado 11 gols e dado 7 assistências.

Na Liga das Nações da UEFA, Yamal lidera a lista dos jogadores que mais contribuíram para gols até o momento, tendo participado de 4 gols, segundo as estatísticas do "WhoScored".



