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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

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Yamal aproveita para tranquilizar o vestiário do Real Madrid: o que Mourinho disse sobre os jogadores merengues?

J. Mourinho
L. Yamal
Real Madrid
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Espanha

Não há lugar para ele entre os jogadores do Real Madrid

Em declarações inesperadas que acenderam a polêmica cedo na Espanha, o português José Mourinho, de volta ao comando do Real Madrid na missão de recuperar os títulos, enviou uma mensagem dupla que trouxe um elogio explícito ao Barcelona e uma recusa categórica à ideia de contratar sua jovem joia Lamine Yamal.

Isso ocorreu durante uma entrevista exclusiva concedida pelo técnico português ao programa espanhol "El Chiringuito", coincidindo com o pontapé inicial oficial das competições de futebol espanhol, em que o Barcelona, atual campeão, entra na nova temporada com muita confiança, enquanto o Real Madrid inicia uma nova fase com mudanças radicais e o retorno de Mourinho ao banco de reservas.

Apesar de sua aparição calma no início, Mourinho logo retornou ao seu conhecido estilo direto e franco, e não hesitou em elogiar o projeto esportivo do Barcelona sob o comando de Hans Flick e do diretor esportivo Deco, a quem já havia treinado no Porto.

E disse Mourinho, em tom de nítida admiração: "Gostei disso, é um trabalho excelente que foi feito entre Hans Flick e Deco, e claro os jogadores, gostei muito disso".

Ao ser questionado sobre a possibilidade de contratar Lamine Yamal, o jovem craque do Barcelona e campeão da Europa e do mundo, sua resposta foi decisiva e surpreendente, ao reafirmar sua lealdade absoluta ao seu grupo atual.

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E acrescentou: "Não o quero, é sem dúvida um jovem jogador com um potencial enorme, não é comum alguém ser campeão da Europa e do mundo aos dezenove anos, mas temos um time de alto nível, não vou abrir espaço para nenhum outro jogador no momento. Agora eles são os jogadores do meu time, e são os melhores".

Com essas declarações, Mourinho enviou uma forte mensagem de tranquilidade ao vestiário do Real Madrid e, ao mesmo tempo, uma mensagem de respeito ao rival tradicional, no início de uma temporada que parece que será fervorosa desde suas primeiras rodadas.

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