Yamal, antes do confronto contra a Arábia Saudita: Rejeito o tom pessimista em relação à Espanha

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, enviou uma mensagem de tranquilidade aos torcedores, afirmando que ainda é muito cedo para definir quem será o campeão da Copa do Mundo, após o tropeço na primeira rodada, e criticando o clima de pessimismo que paira sobre a seleção de seu país após o empate com Cabo Verde.

A mídia destacou que a seleção espanhola precisa urgentemente de Lamine Yamal, considerado o jogador mais decisivo do elenco da “La Roja”, já que sua ausência foi claramente sentida durante o confronto contra Cabo Verde.

O técnico Luis de la Fuente foi obrigado a colocá-lo em campo nos minutos finais da partida para quebrar o bloqueio defensivo do adversário, em um jogo que terminou empatado em 0 a 0.

Embora o início tenha sido decepcionante, o caminho ainda é longo, e Yamal demonstrou grande otimismo em entrevista ao jornal “El País”, na qual enviou uma mensagem tranquila: “Até 19 de julho vocês não saberão quem vai vencer, e querem saber isso hoje”.

O técnico da seleção, Luis de la Fuente, anunciou na coletiva de imprensa que o jovem atacante está totalmente pronto, embora tenha se recusado a revelar se ele será titular na próxima partida contra a Arábia Saudita.

Lamine Yamal reconheceu, em sua entrevista ao jornal “El País”, ter ficado surpreso com o clima de pessimismo em torno da seleção espanhola após o tropeço na estreia contra Cabo Verde, afirmando sem rodeios: “Vocês, jornalistas, estão com pressa para encerrar o trabalho. Estamos na primeira rodada; a Espanha conquistou um ponto, a Portugal conquistou um ponto, a Argentina venceu por 3 a 0 e a França venceu por 3 a 1... Vocês acham que a França e a Argentina chegarão à final?”.

Yamal, que veste a camisa número “19” na seleção espanhola, enfatizou que é muito cedo para tirar conclusões, dizendo textualmente: “Estamos na primeira rodada da Copa do Mundo, e isso é algo que eu não entendo. Em vez de aproveitarem os jogos, vocês querem tirar conclusões precipitadas. Para vocês, a Espanha agora está péssima, mas para quem entende do assunto, sabe que não é assim. Até 19 de julho vocês não saberão quem vai ganhar, e já querem saber hoje.”