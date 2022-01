XV de Jaú x Grêmio na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Precisando de um empate para garantir a liderança, o Grêmio enfrenta o XV de Jaú neste domingo (9), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, pela terceira rodada do grupo 10 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO XV de Jaú x Grêmio DATA Domingo, 9 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Zezinho Magalhães - Jaú, SP HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classifcado à fase eliminatória da Copinha, o Grêmio entra em campo neste domingo precisando de um empate para garantir a liderança do grupo 10.

Do outro lado, o XV de Jaú não tem mais chances de classificação, mas promete endurecer a vida do rival gaúcho.

Provável escalação do Grêmio: Thiago Beltrame, Lucas Kawan, Gustavo Martins, Gustavo Marins, Cuiabano, Pedro Cuiaba, rubens, Gabriel Silva, Kaká, Kauan Kelvin e Kevin. Técnico: Luís Eduardo.

Provável escalação do XV de Jaú: Otávio, Guilherme, Caique, Alemao, Tallys, Bryan, Kaká, Kevyn, Higor, Fernando e Luan Jesus. Técnico: Isaque Pereira.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Castanhal 0 x 2 Grêmio Copinha 6 de janeiro de 2022 Grêmio 2 x 0 Mixto-MT Copinha 3 de janeiro de 2022

Próximas partidas

XV DE JAÚ

JOGO CAMPEONATO DATA XV de Jaú 0 x 0 Misto-MT Copinha 6 de janeiro de 2022 XV de Jaú 0 x 1 Castanhal Copinha 3 de janeiro de 2022

