XV de Jaú x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulista Sub-20

Partida acontece nesta terça-feira (2), pela quinta rodada do Paulistão sub-20; veja como acompanhar na internet

XV de Jaú e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (2), no Estádio Zezinho Magalhães, a partir das 15h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Eleven Sports, na internet.

Na liderança do Grupo 13, com oito pontos, o Corinthians soma oito pontos, com duas vitórias e dois empates, enquanto o XV de Jaú é o lanterna com quatro pontos (uma vitória, um empate e duas derrotas).

No último confronto entre as equipes, também pela segunda fase, o Timão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians: Wesley, Leonardo, Renato Santos, Murillo, Riquelme, Abimael, Kayke, Matheus, Wesley Teixeira, Guilherme e Pedro Henrique.

Possível escalação do XV de Jaú: Vitor, Guilherme, Vinicius, Vytor, Caíque, Luiz Henrique, Pedro Henrique, Willian, Fernando, Valdison e Orlando.

Desfalques da partida

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

XV de Jaú:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO XV de Jaú x Corinthians DATA Terça-feira, 2 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Zezinho Magalhães - SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Saulo Samuel Muniz (SP)

Assistentes: Everton Luiz e Juliano Cesar (SP)

Quarto árbitro: Igor Henrique Evas (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

XV de Jaú

JOGO CAMPEONATO DATA Noroeste 0 x 0 XV de Jaú Paulista sub-20 20 de julho de 2022 XV de Jaú 2 x 1 Noroeste Paulista sub-20 27 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mirassol x XV de Jaú Paulista sub-20 10 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 Mirassol Paulista sub-20 27 de julho de 2022 Corinthians 1 x 1 Vasco Brasileiro sub-20 31 de julho de 2022

Próximas partidas