Xhaka se diz magoado com torcida do Arsenal: "amo este clube, mas fui ao limite"

Suíço indicou que ameaças contra ele e a família teriam motivado a explosiva reação durante sua substituição em partida do final de semana

Capitão do , Granit Xhaka explicou aos fãs do Gunners o que teria motivado a sua reação furiosas durante substituição no empate em 2 a 2, contra o , no último final de semana. Unai Emery optou por tirar Xhaka do jogo quando o placar ainda estava 2 a 0 para o Arsenal.

Na ocasião, ao sair de campo o suíço arrancou a camisa e foi direto para o vestiário em meio às vaias dos torcedores do Arsenal. A ação foi amplamente condenada pela comissão técnica e fãs. Agora, quatro dias após o incidente, Xhaka finalmente respondeu às críticas por meio de uma nota publicada pelo Arsenal, no Twitter.

The following is a message from Granit Xhaka... pic.twitter.com/YG5lBKmQvi — Arsenal (@Arsenal) October 31, 2019

"Depois de dedicar algum tempo para refletir sobre o que aconteceu na tarde deste domingo, eu gostaria de me explicar em vez de apenas uma resposta rápida. As cenas que ocorreram em torno da minha substituição me comoveram profundamente. Eu amo este clube e sempre dei 100% de mim dentro e fora do campo", disse.

Xhaka alegou que as ameaças dirigidas contra ele e a família podem ter motivado a explosão durante a substituição: "Meu sentimento de não ser entendido pelos fãs com comentários repetidos e abusivos nas partidas e nas redes sociais nos últimos tempos me machucaram profundamente".

"As pessoas disseram coisas como 'vamos quebrar suas pernas', 'matar sua esposa' e 'desejar que sua filha tenha câncer'. Isso me comoveu e cheguei ao ponto de explodir quando senti a rejeição no estádio naquele domingo. Nesta situação, me deixei levar e reagi de uma maneira que desrespeitou o grupo de torcedores que apoiam o nosso clube, nosso time e a mim. Essa não era a minha intenção e lamento se foi o que as pessoas pensaram", e seguiu.

"Meu desejo é que voltemos a um patamar de respeito mútuo e lembrando por que nos apaixonamos pelo futebol em primeiro lugar. Vamos avançar positivamente juntos", finalizou.

Xhaka não participou do último jogo do Arsenal, no qual o time foi eliminado nos pênaltis pelo após empatar em 5 a 5 no tempo normal, em partida válida pela Copa Carabao. Emery, por sua vez, ainda não decidiu se optará por escalar Xhaka na próxima partida do time na Premier League, neste sábado (02), contra o .