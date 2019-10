"Xhaka não tem futuro no Arsenal após comportamento hostil", diz ídolo do clube

Atleta da Suíça deve deixar o Emirates Stadium depois de suas atitudes "inaceitáveis", segundo um ex-jogador da equipe inglesa

O ex-astro do , Charlie Nicholas, criticou as ações do capitão dos Gunners, Granit Xhaka, e disse que o meia não deve ter futuro no clube.

Xhaka, que foi eleito capitão do clube por seus companheiros de equipe, reagiu com raiva ao ser substituído durante o empate por 2 a 2 no domingo com o , um jogo em que a equipe do Emirates Stadium cedeu uma vantagem de dois gols sob os olhares de seus próprios torcedores.

Os fãs dos Gunners o vaiaram enquanto o jogador caminhava para fora do campo antes de colocar a orelha na multidão e aparecer para dizer a eles "vai se f***". Ele então tirou a camisa e marchou pelo túnel, rumo ao vestiário.

Suas ações provocaram uma tempestade de críticas, com inúmeras lendas do clube alinhadas à reação do meia internacional suíço, enquanto conversas duras foram realizadas entre o jogador e a equipe técnica.

“Ele representa o Arsenal como capitão e é inaceitável pensar que você é tão grande quanto qualquer coisa no clube. Seu comportamento foi atroz e não o vejo tendo futuro no clube”, disse Charlie Nicholas à Sky Sports. “Ele terá que tomar o remédio. Ficarei surpreso se ele voltar a jogar pelo Arsenal novamente”.

Embora o ex-internacional da acredite que o jogador de 27 anos possa ter apoio no vestiário, ele acredita que é preciso tomar medidas.

"Ele é obviamente um jogador de equipe em algum nível, mas as ações que vimos no domingo são simplesmente inaceitáveis", disse ele.

“Xhaka pode ser o atual capitão, mas acho que ele não será mais capitão depois do que fez no fim de semana. O fato de ele não ter se desculpado instantaneamente com os fãs por seu comportamento diz que ele provavelmente está chateado e com raiva. Eu imagino que é uma sensação horrível estar na posição em que ele está agora, mas essa raiva deve ser controlada. Para ser um jogador de futebol de qualquer significado, especialmente no nível mais alto, se você não tem uma pele grossa para receber algumas críticas, então você não é um jogador de futebol. Você não pode viver no topo porque pode receber muitos elogios, mas não acha que Messi e Ronaldo são criticados? Todo mundo faz em algum momento”, acrescentou.

O Arsenal é o quinto na Premier League, mas está lutando para atingir a melhor velocidade. Na quarta-feira, eles viajarão para enfrentar o na antes de um encontro em casa contra o no sábado no campeonato.