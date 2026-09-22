Jurriën Timber não participa do treino da seleção da Holanda, informam jornalistas presentes em Zeist, entre eles Rypke Bakker e Jeroen Kapteijns, na tarde desta terça-feira.

O zagueiro, que também atua como lateral-direito, acaba de se recuperar de uma lesão e, por isso, assim como na segunda-feira, não participa do treino com o grupo.

Segundo Bakker, jornalista do nu.nl, a decisão foi tomada em comum acordo com o Arsenal, clube com o qual Timber tem contrato.

Timber convive há mais tempo com problemas de lesão. Ele precisou perder grande parte da reta final da temporada passada, mas atuou por sessenta minutos na final da Champions League.

No fim das contas, o ex-jogador do Ajax sofreu uma recaída pouco antes da Copa do Mundo, o que o obrigou a ficar fora do torneio.

Como o período de jogos de seleções dura mais de três semanas, ainda existe a possibilidade de Timber receber uma chance nos próximos quatro jogos da Liga das Nações para se provar ao técnico Xavi.

O defensor de 25 anos disputou até agora 23 partidas pela seleção da Holanda. O campeão inglês ainda não marcou nenhum gol com a camisa da seleção holandesa.