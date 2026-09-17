Wouter Burger espera que o novo técnico da seleção, Xavi Hernandez, o convoque para a próxima Data Fifa, como disse o meio-campista à Ziggo Sport.

Burger atua atualmente pelo TSG Hoffenheim. O clube alemão o contratou no verão passado junto ao Stoke City.

O armador de 25 anos causou impacto imediato na Bundesliga e encerrou a temporada com quatro gols e quatro assistências. Youri Mulder falou de forma muito positiva sobre sua evolução.

“É bom que Mulder diga isso, porque ele conhece muito bem a competição, naturalmente, por causa do seu papel no Schalke (diretor técnico, redação)”, começou Burger.

“Algumas pessoas baseiam sua opinião sobre um jogador depois de vê-lo jogar uma ou duas vezes, mas ele acompanha um pouco mais a Bundesliga, então é um belo elogio.”

Em seguida, ele é questionado sobre suas chances na seleção holandesa. “Há um ano, eu teria te chamado de louco por fazer essa pergunta. Mas tudo aconteceu rápido. Estou feliz com a forma como as coisas estão indo agora."

“Espero que receba uma ligação. Mas é difícil quando você não joga em um grande clube da Europa. O técnico anterior da seleção, Ronald Koeman, também indicou que preferia jogar com atletas que já conhecia. Eu também não fiz 20 gols. Então eu entendo, porque a concorrência também é alta”, concluiu.