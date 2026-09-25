Gjivai Zechiël volta a se juntar à seleção da Holanda a partir de segunda-feira. O meio-campista revelou isso na noite de sexta-feira, após o decepcionante empate por 0 a 0 da Holanda sub-21 contra a Noruega, e agora pode se preparar para sua estreia pela equipe do técnico Xavi.

Zechiël já havia treinado com a seleção principal da Holanda no início desta semana, mas já sabia de antemão que estaria disponível para a Holanda sub-21 contra a Noruega. “Eu já sabia de antemão que jogaria esta partida. Já sabia disso havia bastante tempo, então pude me preparar para isso”, disse ele à ESPN.

O meio-campista reconhece que alternar entre a seleção da Holanda, a Holanda sub-21 e o Feyenoord não é simples. “Você treina lá e de repente precisa jogar aqui. Na seleção da Holanda se pede algo diferente do que aqui, e no Feyenoord também se pede algo diferente, então você precisa se adaptar a três sistemas em pouco tempo.”

Depois do duelo com a Noruega, Zechiël não permanecerá com a equipe de Michael Reiziger. “Vou voltar para a seleção da Holanda. No domingo ainda não, porque naturalmente é muito cedo depois de hoje, mas na segunda-feira vou me reapresentar lá”, confirmou.

Isso significa que Zechiël ficará fora dos jogos da Holanda sub-21 contra Eslovênia e Bósnia e Herzegovina. :“É isso que eu espero, sim.”

Na seleção principal da Holanda, Zechiël agora aguarda por sua possível estreia. “Vamos ver. Eu trabalho duro para isso e espero poder fazer minha estreia, e então vou tentar arrebentar por lá”, afirmou o jogador do Feyenoord.

Zechiël percebeu claramente, durante seus primeiros dias de treino com a seleção principal da Holanda, que o nível ali é mais alto. “Lá tudo é um pouco mais rápido, o ritmo é um pouco mais alto e os detalhes são um pouco mais afiados. Mas isso é lógico, eu acho. Esse é o próximo passo para o nosso grupo.”

Enquanto isso, a Holanda sub-21 terá de seguir sem Zechiël na disputa pelas Eliminatórias da Eurocopa. Com o empate sem gols contra a Noruega, a equipe de Reiziger está em quarto lugar no grupo e já não depende mais apenas de si para se classificar.