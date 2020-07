Xavi técnico do Barcelona? Questão de tempo, diz presidente

Bartomeu garantiu que o ex-jogador vai voltar ao Camp Nou com nova função, só não se sabe quando

Mais cedo ou mais tarde Xavi vai assumir o comando técnico do , foi isso que disse o presidente culé, Josep Maria Bartomeu. Mas, por enquanto, o clube vai manter Quique Setién como treinador para a próxima temporada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Atualmente o Barça ocupa a segunda colocação da , atrás do Real Madrid desde o retorno do futebol na Espanha após a pandemia de coronavírus Covid-19. Mas mais do que isso, o time comandado por Setién tem dificuldade para impressionar com o seu futebol.

Mais times

A vice-liderança resultante de um futebol sem brilho abriu caminha para as especulações de que Setién não fosse seguir em seu cargo após a atual temporada, que se encerra em agosto e, além disso, que de o ex-jogador culé Xavi Hernández fosse ser o seu substituto.

À época da saída de Ernesto Valverde, antes de Setién ser confirmado como novo técnico do Barça, o nome de Xavi já havia sido especulado na imprensa. Agora, Bartomeu confirmou a possibilidade de o ex-jogador assumir o cargo, porém não por enquanto, já que a diretoria já está discutindo o plano de permanência de Setién.

"Xavi será o treinador do Barça, mais cedo ou mais tarde. Mas neste momento não estamos procurando um técnico, estamos com Quique", disse o presidente à TV3 catalã. "Quique Setién treinará a equipe na Liga dos Campeões e nestes dois últimos jogos da Liga que restam.Tivemos uma temporada muito atípica, vamos jogar em agosto e ele será o treinador. Se vencermos o , estaremos em Lisboa", completou.

O presidente, inclusive, afirmou que já se reuniu com o treinador para discutir os planos para a sequência do Barcelona, para esta e para a próxima temporada. "Nossa vontade é cumprir contratos e Setién tem um. Ele provavelmente estará lá e eu estou muito interessado em ouvir o que ele pensa", disse.

Enquanto Setién está seguro em seu cargo, Xavi - que acertou a renovação com seu atual time - já vai se preparando para o seu momento de assumir o comando técnico seu antigo clube, no qual passou 17 anos de sua carreira. "A maior esperança que tenho agora é ser o treinador do Barça e fazer o Barça voltar a vencer", disse Xavi ao Sport em junho.

"Eu sou um homem do clube. Eu gostaria de voltar no momento certo para iniciar um projeto a partir do zero. Já disse isso muitas vezes, mas quero tomar decisões futebolísticas no Barcelona", disse Xavi.

Mais artigos abaixo

O ex jogador ainda explicou que ele poderia ter sido o novo técnico com a saída de Valverde, ma preferiu recusar: "Eles vieram atrás de mim em janeiro, nós estávamos falando. Eu lhes disse que as circunstâncias e o momento não eram os mais adequados".

Para o Barcelona restam mais dois compromissos na La Liga, que precisam vencer se quiserem ao menos pressionar o . Logo em seguida, o time tem um jogo de vida ou morte contra o Napoli, pelas oitavas de final Liga dos Campeões, depois de empatar em 1 a 1 na . Se conseguir o resultado, o Barça segue para Lisboa para as próximas fases da Champions.