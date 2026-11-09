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Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images
Joaquim Lira Viana

Xavi revela motivo de ausência de Memphis Depay na convocação da Holanda: "Ele sabe da situação"

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Treinador explicou o que atacante do Corinthians precisa para voltar a ganhar minutos na seleção

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O técnico Xavi Hernández anunciou a convocação da seleção da Holanda para a Data Fifa de novembro, mas deixou Memphis Depay, do Corinthians, fora da lista. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (9), o treinador explicou a decisão e afirmou que o atacante ainda precisa recuperar a melhor condição física para voltar a defender a equipe nacional.

A última atuação de Memphis pela Holanda aconteceu na Copa do Mundo de 2026, contra a Tunísia, no dia 26 de junho, ainda quando Ronald Koeman estava no comando da Oranje. O atacante ficou de fora da convocação para a Data Fifa de setembro, a primeira de Xavi à frente da seleção, e voltou a ser ausência na lista de novembro. O jogador enfrentou problemas físicos ao longo da temporada e se recuperou recentemente de uma lesão muscular na coxa direita.

Ao comentar a situação do camisa 10 corintiano, Xavi destacou a necessidade de o jogador recuperar o ritmo de competição, mas ressaltou que as portas da seleção continuam abertas.

"Não quero falar muito sobre jogadores que não estão na seleção. Mas Memphis sabe da situação; ele sabe que precisa se recuperar totalmente e jogar alguns minutos. Ele entende isso também. Mas a porta estará sempre aberta; ele tem qualidade, pode marcar gols e fazer a diferença. Decidimos agora selecionar os jogadores que estão em melhor fase", explicou.

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Memphis voltou a atuar pelo Corinthians no dia 4 de novembro, quando entrou no segundo tempo do empate sem gols com o São Paulo, pelo Brasileirão. Antes disso, o holandês havia ficado quase um mês afastado dos gramados. Em 2026, o atacante disputou 28 partidas pelo Timão, marcou apenas um gol e distribuiu duas assistências. Seu único tento pelo clube foi marcado em março, no empate por 1 a 1 com o Santos.

Próximas partidas
HOL

HOL

Liga das Nações A

13 de nov. de 2026

GRÉ

GRÉ

COR

COR

Brasileirão

18 de nov. de 2026

BOT

BOT

Maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 55 gols em 112 partidas, Memphis marcou pela última vez com a camisa do país no dia 14 de novembro de 2025, no empate por 1 a 1 com a Polônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No entanto, foi em setembro de 2025, marcando dois gols contra a Lituânia também pelas Eliminatórias, que ele superou os 50 gols de Robin van Persie e se tornou o artilheiro máximo da Holanda.

Sem o atacante, a Holanda enfrenta a Grécia no dia 13 de novembro e a Alemanha no dia 16, pela Liga das Nações. Já o Corinthians, que luta para escapar da zona de rebaixamento do Brasileirão, volta a campo no dia 18 de novembro, contra o Botafogo, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

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Written byJoaquim Lira Viana

Estagiário / Redator

Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção, narração e roteirização de podcasts
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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