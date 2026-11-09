Xavi revela motivo de ausência de Memphis Depay na convocação da Holanda: "Ele sabe da situação"

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Treinador explicou o que atacante do Corinthians precisa para voltar a ganhar minutos na seleção

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O técnico Xavi Hernández anunciou a convocação da seleção da Holanda para a Data Fifa de novembro, mas deixou Memphis Depay, do Corinthians, fora da lista. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (9), o treinador explicou a decisão e afirmou que o atacante ainda precisa recuperar a melhor condição física para voltar a defender a equipe nacional.

A última atuação de Memphis pela Holanda aconteceu na Copa do Mundo de 2026, contra a Tunísia, no dia 26 de junho, ainda quando Ronald Koeman estava no comando da Oranje. O atacante ficou de fora da convocação para a Data Fifa de setembro, a primeira de Xavi à frente da seleção, e voltou a ser ausência na lista de novembro. O jogador enfrentou problemas físicos ao longo da temporada e se recuperou recentemente de uma lesão muscular na coxa direita.

Ao comentar a situação do camisa 10 corintiano, Xavi destacou a necessidade de o jogador recuperar o ritmo de competição, mas ressaltou que as portas da seleção continuam abertas.

"Não quero falar muito sobre jogadores que não estão na seleção. Mas Memphis sabe da situação; ele sabe que precisa se recuperar totalmente e jogar alguns minutos. Ele entende isso também. Mas a porta estará sempre aberta; ele tem qualidade, pode marcar gols e fazer a diferença. Decidimos agora selecionar os jogadores que estão em melhor fase", explicou.

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Memphis voltou a atuar pelo Corinthians no dia 4 de novembro, quando entrou no segundo tempo do empate sem gols com o São Paulo, pelo Brasileirão. Antes disso, o holandês havia ficado quase um mês afastado dos gramados. Em 2026, o atacante disputou 28 partidas pelo Timão, marcou apenas um gol e distribuiu duas assistências. Seu único tento pelo clube foi marcado em março, no empate por 1 a 1 com o Santos.

Maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 55 gols em 112 partidas, Memphis marcou pela última vez com a camisa do país no dia 14 de novembro de 2025, no empate por 1 a 1 com a Polônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No entanto, foi em setembro de 2025, marcando dois gols contra a Lituânia também pelas Eliminatórias, que ele superou os 50 gols de Robin van Persie e se tornou o artilheiro máximo da Holanda.

Sem o atacante, a Holanda enfrenta a Grécia no dia 13 de novembro e a Alemanha no dia 16, pela Liga das Nações. Já o Corinthians, que luta para escapar da zona de rebaixamento do Brasileirão, volta a campo no dia 18 de novembro, contra o Botafogo, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.