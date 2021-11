Xavi revela mensagem que recebeu de Messi após acerto com o Barcelona

Companheiros de longa data e membros de um dos maiores times da história do futebol, Lionel Messi e Xavi (junto de outros nomes como Iniesta, Puyol e Henry) marcaram época no Barcelona durante mais de uma década.

Agora, estão em situações opostas: o argentino deixou o Camp Nou para jogar no PSG e o catalão retornou ao Barça como treinador.

Isso não impediu, porém, que ambos voltassem a interagir após o anúncio de que Xavi será o novo comandante do Barcelona. E quem revelou isso foi o próprio ex-jogador, em sua entrevista coletiva de apresentação na Catalunha.

Segundo revelado pelo agora técnico, Messi, um de seus grandes amigos, lhe desejou boa sorte em seu novo desafio no Camp Nou.

😍 Xavi Hernández



💙❤️ 𝐔𝐦𝐚 𝐍𝐨𝐯𝐚 𝐄𝐫𝐚 pic.twitter.com/OiPkkYhEy5 — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) November 8, 2021

"Tenho uma grande amizade com Messi. Ele me enviou mensagem desejando boa sorte. É o melhor jogador da história deste clube." elogiou Xavi Hernández.

É uma interação simples, mas que certamente dá saudades no torcedor do Barcelona. Afinal de contas, foi por muito pouco que os amigos não voltaram a se reencontrar na Catalunha: Lionel deixou o Barça nesta janela de transferências, mas se tivesse conseguido renovar seu vínculo... provavelmente estaria sendo comandado por Xavi neste momento.

Enquanto a torcida segue no momento "saudades dos meus ex", Xavi tem muito trabalho pela frente: o Barcelona enfrenta o rival Espanyol neste sábado (20), às 17h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol - e uma derrota pode deixar os Blaugranas na segunda metade da tabela.