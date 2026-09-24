Frenkie de Jong ainda não estará com a seleção da Holanda na primeira Data Fifa sob o comando do técnico Xavi Hernández, mas tudo indica que ele voltará a ficar disponível para os jogos de novembro. Isso fica claro nas palavras de Xavi à TV3, principal emissora pública de televisão da Catalunha.

De Jong ainda se recupera de uma lesão no joelho, sofrida durante a última Copa do Mundo. Segundo Xavi, a situação agora caminha bem, e o meio-campista planeja retomar em breve os treinamentos com o grupo, quando seus companheiros voltarem da Data Fifa.

“Falei com ele, temos uma relação muito boa”, começou Xavi, que trabalhou com De Jong por quase três temporadas no Barcelona. “Ele está satisfeito com a forma como sua recuperação está evoluindo e se sente muito bem. Vamos ver, vamos ver.”

No início desta semana, o jornal espanhol SPORT já informou que De Jong estava dando “grandes passos” em sua recuperação. Algumas semanas atrás, ele esteve por um momento no campo de treino com os fisioterapeutas, mas precisou voltar para dentro depois de alguns sprints porque ainda sentia dores demais. Agora, ele voltou a treinar sozinho no gramado, e a dor praticamente desapareceu.

“Acho que o mais importante depois desta pausa será ver se ele pode voltar a se juntar ao grupo e se sente bem o suficiente para jogar novamente a cem por cento”, disse Xavi, que também vê em De Jong uma peça importante na seleção da Holanda.

De Jong retornou de suas férias ao Barcelona com problemas no joelho. Ele ficou com isso após a Copa do Mundo com a seleção da Holanda, na qual jogou as últimas três partidas com dor, depois de um diagnóstico errado da equipe médica da KNVB.

Exames em Barcelona apontaram que De Jong sofria com uma ruptura no ligamento colateral medial do joelho direito. O clube o aconselhou a passar por uma cirurgia, mas De Jong optou por um tratamento conservador. Agora, tudo indica que a situação voltou a evoluir bem.