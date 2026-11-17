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Jeffrey de Lange sonha em atuar pela seleção da Holanda. O goleiro do Olympique de Marselha afirmou isso em entrevista à agência de notícias francesa AFP.

De Lange, de 28 anos, tornou-se o goleiro titular em Marselha após a saída de Gerónimo Rulli para o Manchester City. Nas duas primeiras temporadas, o goleiro vindo do Go Ahead Eagles havia sido reserva.

Com De Lange no gol, o Marselha subiu para a quarta posição na Ligue 1. O início da temporada havia sido dramático: o ex-campeão da Champions League perdeu quatro dos cinco primeiros jogos. Desde meados de outubro, venceu cinco partidas consecutivas.

De Lange se sente completamente em casa em Marselha, mas reconhece que o começo às vezes foi difícil. "Eu vinha de um clube menor da Holanda. Marselha foi uma mudança enorme."

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"Outro fator era que Gero estava no auge. Então, primeiro precisei aprender, observar e evoluir. Na minha segunda temporada aqui, já passei a jogar mais. Aí você começa a pensar: ok, quero isso toda semana. Eu ficava feliz quando jogava, mas também havia um pouco de frustração. Felizmente, consegui transformar isso em algo positivo", disse o goleiro, que ainda não perdeu um minuto sequer nesta temporada.

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De Lange prosseguiu com sua análise. "Mas eu queria mais e, no último verão, disse à direção do clube que precisava jogar. Três anos no banco não teriam sido bons para mim, nem para o OM."

Na França, as atuações de De Lange foram criticadas algumas vezes. As avaliações se tornaram bem mais positivas após os jogos recentes contra RC Lens e Bayer Leverkusen. "Isso é futebol", concluiu o goleiro, sem fazer drama. "Se a crítica é justa e vem de alguém que realmente entende do jogo, eu a aceito. Às vezes, até a valorizo."

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De Lange sabe que, aos 28 anos, ainda há espaço para melhorar. "Ainda posso evoluir nas situações de um contra um, nas bolas altas e também em outros aspectos."

O goleiro do Marselha olha além da Ligue 1. Seu maior sonho é entrar em campo pela seleção da Holanda. "Espero conseguir. Esse é meu objetivo. Embora eu saiba que temos bons goleiros", disse De Lange, ex-jogador das seleções de base, referindo-se, entre outros, a Bart Verbruggen, Robin Roefs e Mark Flekken. "Mas acho que você precisa estar no radar se joga por um clube como Marseile."