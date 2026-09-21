Xavi reage ao fato de Luciano Valente não estar na seleção da Holanda: "Eu o acho..."

Xavi Hérnandez deu explicações na entrevista coletiva antes dos próximos jogos da Liga das Nações sobre a não convocação de Luciano Valente, que começou bem a temporada.

Na manhã de segunda-feira, o novo técnico da seleção holandesa esteve em Zeist para explicar suas escolhas da última sexta-feira. Valentijn Driessen quis saber por que Xavi ignorou Valente.

“Na verdade, prefiro não falar de jogadores individualmente, mas, sim, acompanhamos Valente. É um jogador bom, com potencial para nós. Para ele também, a porta da seleção holandesa está aberta”, começou Xavi.

“Só que já temos muitos meio-campistas bons. Eu realmente o vejo como um meia ofensivo, e não como ponta esquerda”, concluiu Xavi sobre Valente, que ultimamente tem jogado muitas vezes como ponta esquerda no Feyenoord.

O capitão do clube de Roterdã disse, em entrevista à ESPN na tarde de domingo, que esperava estar na convocação. “Eu esperava estar ali, mas preciso falar com os pés”, disse ele.

Valente já balançou as redes quatro vezes em sete partidas da VriendenLoterij Eredivisie nesta temporada e deu uma assistência em um gol do time de Roterdã.

O capitão do Feyenoord fez sua estreia pela seleção holandesa no ano passado, sob o comando de Ronald Koeman. Até agora, soma duas partidas pela seleção da Holanda.