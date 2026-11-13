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O técnico da seleção dos Países Baixos, Xavi, está determinado a desvendar o mistério persistente em torno do desempenho de Donyell Malen pela equipe nacional, enquanto o atacante se prepara para um recomeço na seleção. Apesar de uma sequência espetacular de gols na Serie A, Malen não tem conseguido repetir a mesma precisão nas finalizações com a camisa dos Países Baixos.

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O enigma do desempenho de Malen pela seleção

Atualmente, não há mistério maior na seleção da Holanda do que a diferença entre o desempenho de Malen por seu clube e suas contribuições pela equipe nacional. Embora o atacante esteja em fase de nível mundial pela AS Roma, ele tem marcado poucos gols pela Holanda. Xavi assumiu como missão pessoal fazer o atacante mostrar seu potencial no cenário internacional e destaca a importância da força mental e da confiança em si mesmo.

“Estamos tentando dar confiança a ele. Ele quer mostrar seu potencial”, explicou o técnico da seleção, segundo a NOS. “Donyell é importante para mim e precisa ser importante para a equipe. Ele está jogando muito bem na Itália. Precisamos aproveitar isso. É claro que ele também pode jogar pela direita, mas, para mim, é um centroavante.”

À frente da elite europeia na Itália

A transformação de Malen na Roma tem sido espetacular desde que Gian Piero Gasperini o identificou como uma contratação vantajosa em janeiro. O técnico italiano percebeu que o jogador havia sido mal compreendido durante sua passagem pelo Aston Villa e imediatamente voltou a escalá-lo como centroavante. Gasperini já havia observado que o ex-jogador do PSV é “letal na frente do gol” quando atua pelo meio, avaliação confirmada por uma impressionante sequência de atuações em 2026.

Os números justificam o entusiasmo em torno do jogador nascido na Holanda do Norte, que alcançou uma regularidade que não havia conseguido no Borussia Dortmund nem no Aston Villa. No atual ano, Malen marcou 22 gols, número que o coloca à frente de estrelas mundiais como Harry Kane e Kylian Mbappe nas principais ligas da Europa. Sua precisão nas finalizações fez dele um dos destaques da Serie A, retribuindo a confiança de Gasperini com atuações decisivas semana após semana.

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Um histórico de incerteza tática

A dificuldade para encontrar a melhor posição de Malen afetou sucessivos técnicos da Holanda e contribuiu para uma trajetória irregular na seleção. Frank de Boer preferiu Wout Weghorst na Eurocopa de 2021, enquanto Louis van Gaal o deixou fora da convocação para a Copa do Mundo de 2022. Mesmo sob o comando de Ronald Koeman, Malen alternou entre a titularidade e o banco de reservas, muitas vezes escalado pelas pontas em vez de atuar pelo centro, onde se tornou uma ameaça em Roma.

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O torneio disputado no verão passado nos Estados Unidos deveria ter sido o momento de sua afirmação, mas os gols não vieram contra adversários como Argélia, Uzbequistão e Japão. A possibilidade constante do retorno de Memphis Depay complicou ainda mais sua situação, até que ele perdeu a posição para Brian Brobbey. Agora, porém, com Brobbey fora de ação e Xavi adotando um estilo de jogo ofensivo e intenso, Malen tem a oportunidade de finalmente assumir a camisa nove.

Malen deve enfrentar a Grécia

O centroavante de 27 anos deve estrear sob o comando do ex-meio-campista do Barcelona no confronto contra a Grécia, dando ao ataque um poder de fogo de que precisava. Xavi elogiou a atitude e a boa forma atual de Malen e acredita que ele se tornará peça importante em sua equipe.

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“Ele está treinando muito bem e está em excelente forma. Mostrou que está perfeitamente à vontade. É realmente um jogador com muitas qualidades que fortalecem nossa equipe, e mal posso esperar para vê-lo em campo”, concluiu Xavi.