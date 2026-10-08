Mauro Júnior escolheu em definitivo seguir uma carreira internacional pela seleção brasileira. A seleção da Holanda era uma opção para o jogador do PSV, mas o técnico Xavi não precisa mais ligar para ele.

Mauro esclarece seu futuro em entrevista à ESPN. A seleção da Holanda não é mais uma opção. "Isso acabou, eu acho. Na verdade, eu tenho certeza. Meu sonho sempre foi jogar pela seleção brasileira."

"Houve alguns rumores sobre a seleção da Holanda, mas, claro, sempre foi meu sonho defender o Brasil. É o país onde nasci e o país pelo qual quero jogar", acrescenta o jogador do PSV.

Mauro está ligado ao PSV desde 2017 e poderia ter defendido a seleção da Holanda. Em caso de convocação de Xavi, ele poderia solicitar um passaporte holandês, sem perder a nacionalidade brasileira.

O defensor, que também atua no meio-campo, já soma três partidas pela seleção brasileira. Nos duelos com a Austrália, em setembro, ele saiu do banco em uma ocasião e foi titular em outra. Contra a Índia, Mauro deu até uma assistência.

Mauro já deu um lugar especial à camisa que usou contra a equipe australiana. "Ela está na minha casa. Já pedi para todos os meus companheiros de equipe assinarem. Vai ganhar um lugar especial."

Agora, o foco de Mauro volta a ser o PSV. A equipe de Eindhoven retoma a Eredivisie Vriendenloterij na sexta-feira, com um duelo em casa contra o sc Heerenveen.